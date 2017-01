"Le deal de base avec le White Star et son dirigeant, John Bico, était de me payer chaque semaine. Finalement, cela n’a jamais été le cas. Mais j’étais payé depuis le mois de juillet, et donc cela ne me posait pas de problème. Cela n’était cependant plus le cas depuis deux mois et John Bico ne répondait ni à mes appels, ni à mes mails. J’ai été obligé de mettre ses joueurs dehors", explique Ismael Hasfidi, 37 ans, qui gère l’hôtel Prince de Liège, situé chaussée de Ninove. Non payé depuis deux mois par le club de football du White Star, l’hôtelier a mis à la porte, cette semaine, les quatre joueurs de l’équipe première hébergés dans son établissement.

Le montant des factures impayées par le club de football auprès de l’hôtelier molenbeekois s’élève au total à 8.550€. Une somme importante que l’hôtel espère toujours récupérer. "Avec mon avocat, on a envoyé une mise en demeure au White Star. J’espère que cela peut encore s’arranger à l’amiable. Je suis très fâché ! Les joueurs sont partis et ont été logés à l’hôtel Phœnix, un peu plus loin. Ils ont dû payer immédiatement, mais ils ont payé ! Cela veut dire qu’ils avaient l’argent pour me payer", explique Ismael Hasfidi.

Du côté du club de football, qui est par ailleurs pensionnaire du stade communal Edmond Machtens, on reconnaît ne pas avoir payé la dernière facture. "Depuis juillet, jusqu’à sept joueurs y logent et mangent trois repas par jour. Toutes les factures de l’hôtel et du restaurant sont payées depuis sept mois. Sauf la dernière pour inciter le gérant à un peu plus de respect vis-à-vis de ses clients", a commenté John Bico. "N’hésitez pas à contacter les joueurs qui dormaient. Ils parleront des menaces de racket dans leurs voitures, des chambres non faites, des punaises", a-t-il encore fait valoir.

L’hôtelier est loin d’être le premier commerçant de la commune à se plaindre de factures non payées par le White Star. L’ancien équipementier du club, We Are Football, a ainsi saisi, au début de l’été dernier, la justice afin de tenter de récupérer 30.000€. "L’année passée, tout l’équipement du White Star est sorti de mon magasin. Ballons, maillots, shorts… C’est moi qui ai tout fourni au club ! J’espère bien gagner mon procès contre le club et récupérer l’argent qu’ils me doivent !", se désolait, en novembre dernier, le propriétaire du magasin. Du côté de l’hôtel Belvue, un établissement situé le long du Canal, la facture s’élèverait, elle, à 12.000€.

Le White Star occupe actuellement le stade Machtens après s’être engagé auprès de la commune de Molenbeek, propriétaire des lieux, de prendre en charge l’école des jeunes, qui compte près de 600 enfants. Une école dont une partie des entraîneurs s’était mise, au mois de novembre, en grève, réclamant des paiements qui devaient leur être payés depuis des mois.