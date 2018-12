Les 90 personnes appartenant au collectif la Voix des Sans-Papiers (VSP) qui occupent un bâtiment vide de la rue Vandenboogaerde à Molenbeek-Saint-Jean, depuis le 21 octobre dernier, pourront y rester jusqu'au printemps prochain.

Elles seront protégées par une convention d'occupation précaire accordée par le directeur de la société propriétaire, H30, Zakaria El Jaabak, a annoncé jeudi la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux, via l'agence Belga. Selon Mme Moureaux, qui coordonnait la négociation avec le propriétaire depuis 15 jours, la convention sera d'application jusq'après les vacances de Pâques.

VSP couvrira les frais d'assurance et les charges durant l'occupation. La commune a sollicité l'aide humaine et médicale de la Croix Rouge. Elle enverra ses propres techniciens pour sécuriser les installations d'électricité et d'eau.

Mercredi matin, les 90 personnes appartenant au collectif, ont manifesté devant la maison communale, craignant d'être expulsées jeudi, sous le coup d'une ordonnance dans ce sens obtenue par le propriétaire devant le tribunal francophone de première instance.