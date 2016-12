Alors que le thermomètre affichait -3° C la nuit dernière, les cinq centres mis à disposition des sans-abri ont enregistré un taux d'occupation de 80%.

Seuls 862 des 1.048 lits disponibles actuellement dans le cadre du plan Hiver étaient occupés la nuit dernière dans la capitale, alors que la température avait pourtant chuté à -3° C. Des cinq centres gérés par le Samusocial, à savoir le Centre Familles de Woluwé Saint Lambert (130 places), le site Botanique (350 places), le centre familial de Forest (120 places), le Centre Poincaré (300 places), le centre d'hébergement médicalisé de Laeken (38 places) et le centre situé rue du Petit Rempart (110 places), seul ce dernier affichait ainsi complet dans la nuit de jeudi à vendredi.





Comme chaque année, un certain nombre de sans-abri préfèrent passer la nuit dehors plutôt que de dormir dans un centre, indique Marie-Anne Robberecht, porte-parole du Samusocial. "Ce n'est pas une surprise. Pour toute une série de raisons, certaines personnes n'aiment pas dormir dans un centre. Certains ne veulent pas se plier au respect d'une réglementation, comme ne pas fumer, ne pas boire d'alcool ou ne pas ramener d'animaux de compagnie.", explique-t-elle. Pour d'autres, c'est la perspective de se faire éventuellement voler qui fait figure de repoussoir. "Il y a parfois malheureusement des vols et il n'existe pas de casiers. On avait tenté l'expérience, il y a quelques années, et cela s'était révélé ingérable".





Reste qu'il est plus que probable que certains sans-abri ne se rendent actuellement pas dans les centres car ne connaissant pas leur existence ou pensant que ceux-ci sont complets. C'est pourquoi le Samusocial a mis en place toute l'année des équipes de trois collaborateurs se déplaçant en camionnette sur le terrain afin de trouver les sans-abri désirant éventuellement se rendre dans un centre, ou étant juste à la recherche d'un repas ou d'une boisson chaude. Ces équipes, dites de maraude, sont renforcées durant l'hiver, passant de deux à trois. Les Bruxellois restent plus qu'invités à appeler le numéro gratuit 0800 99 340 pour signaler la présence de sans-abri dans le besoin, insiste Marie-Anne Robberecht.