Une réunion d'urgence est prévue ce lundi 1er octobre entre les syndicats et la direction régionale du service des conducteurs de la SNCB transport.

"Les conducteurs de train bruxellois tirent la sonnette d’alarme !" L'appel lancé par la CGSP Cheminots de Bruxelles est sans équivoque. "Leurs doléances sont liées à l'effort de productivité exigée par la direction de la SNCB", commente le délégué CGSP Philippe Dubois. "La grogne est vraiment persistante à Bruxelles", poursuit le délégué syndical. "Les cheminots bruxellois sont très solidaires. Cela fait des semaines qu'ils râlent. Pour l'instant, je joue un peu au pompier. Nombreux voulaient déjà débrailler mais nous, à la CGSP, prônons le dialogue social. On ne veut pas de grève sauvage ou spontanée. D'où notre rencontre, ce lundi, avec la direction. Si la réunion de lundi n'est pas constructive, nous lancerons la procédure dite de la sonnette d'alarme. La direction devra organiser réunion de conciliation au niveau national. Si cette réunion se solde par un nouvel échec, nous envisagerons alors l'éventualité de déposer un préavis de grève." Ceci impliquerait qu'aucun train au départ de Bruxelles ne partirait...

En substance, les cheminots déplorent que "notre métier est rendu plus pénible en raison entre autres des congés difficiles à octroyer, que ces congés quand ils le sont se voient refuser après acceptation pour certains, que l'on nous demande de planifier notre vie privée jusqu'à quatre mois à l'avance, que l'on ne nous garantit pas l'octroi des jours demandés quand bien même nous serions bien classés, que le manque d'effectifs utilisables et les raisons de service occultent une grande part de l'humanisme qui devrait être la norme directrice en matière de gestion des ressources humaines au niveau national, que tout ceci engendre un climat malsain et pourrait porter atteinte à la continuité du service et que la sécurité est compromise au même titre que la régularité", dénoncent les cheminots bruxellois dans une lettre adressée au CEO de la SNCB et la direction du personnel de conduite des trains.

"Nous conducteurs, sommes solidaires dans cette lettre ouverte pour lancer un cri d'alarme, un appel car la coupe est pleine. Nous vous demandons de faire la même chose que nous, donner. Et cela sans reprendre car nous avons, cette année et surtout cet été, eut à faire face à des impératifs en matière de flexibilité qui dépassent tout bonnement l’entendement. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'hypothéquer nos vies familiales, sociales, sportives au prétexte qu'il y a un train à assurer. Si rien n'est fait, la corde sur laquelle vous tirez va finir par lâcher."

Leurs revendications ? "Que tout congé accordé ne soit plus refusé après acceptation, que le cadre soit composé uniquement d’agents utilisables par le tableau de service, que le système des congés soit rapidement et en concertation avec les syndicats, revu dans une perspective plus humaine et que l’on mette en place un système qui accroîtrait la motivation de certains agents qui seraient autrement plus volontaires moyennant une juste et légitime compensation pour le don et donc la perte d'un jour de liberté."