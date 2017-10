Les clients ont fait la file jeudi matin à l'occasion de l'ouverture du premier Uniqlo à Bruxelles, au centre commercial Monnaie.

C'est le troisième magasin belge de la marque japonaise de vêtements, après ceux d'Anvers et Wijnegem. Après une cérémonie traditionnelle japonaise aux sons de tambours Taiko, le ruban de l'établissement a été coupé par le COO d'Uniqlo Belgique Kohsuke Kobayashi, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, l'ambassadeur japonais en Belgique Hajime Hayashi et les ambassadeurs bruxellois de la marque DJ LeFtO et l'athlète Anne Zagré.

Les fashionista ont ensuite pu arpenter les 1.500 mètres carrés du magasin répartis sur deux étages au sein du centre commercial tout juste rénové The Mint.

La capitale était une étape logique dans l'expansion et la promotion de la marque en Belgique, a souligné Evelien Van Campenhout, d'Uniqlo Belgique. L'enseigne a ouvert à Anvers, sur le Meir, son premier magasin en Belgique en octobre 2015 avant d'en ouvrir un deuxième, en mars 2016, au Wijnegem Shopping Center.

Mercredi, Nyx Cosmetics et IAM ont ouvert leurs portes. Jeudi, c'était le tour de MediaMarkt et Uniqlo tandis que Tamaris et Kiabi inaugureront leur espace vendredi. D'autres magasins, comme la chaîne Decathlon, suivront en novembre. La galerie commerçante se trouve face à la place de la Monnaie, à proximité de la Rue Neuve et non loin de la Grand-Place de Bruxelles.

Uniqlo ("Unique Clothing Warehouse") a été fondé au Japon en 1984. L'enseigne exploite plus de 1.800 magasins dans 18 pays, dont 55 points de vente dans cinq pays européens (Royaume-Uni, France, Russie, Allemagne et Belgique).