L’Union belge prévoit un parcours d’honneur entre le château de Laeken et la Grand-Place puis… tous au balcon !

Malgré l’absence totale de communication de l’Union belge sur le sujet, on en sait un peu plus sur le retour des Diables Rouges en Belgique ce dimanche et, surtout, sur leur petite promenade dans les rues de la capitale histoire d’accueillir les vivats de la foule en délire. Hier, la Ville de Bruxelles et l’Union belge peaufinaient les derniers détails de cette opération séduction d’envergure.

Programme

+- 12h30 : visite au Château de Laeken

+- 14h00 : début du tour en bus ouvert

+- 15h00 : arrivée à la Grand-Place de Bruxelles

+- 16h30 : départ des Diables Rouges

17h00 : fin des activités

L’on sait néanmoins déjà que les Diables Rouges fileront au domaine royal de Laeken juste après leur atterrissage à l’aéroport de Zaventem dans un bus à impériale. Ils seront alors accueillis par le Roi et la Reine vers 12 h 30. Les membres du gouvernement fédéral seront bien évidemment de la partie, petites photos noir-jaune-rouge à l’appui. Une fois la séance officielle passée, nos Diables fileront vers la Grand-Place à un rythme d’escargot, pour une parade permettant à une foule en délire de saluer nos héros en toute sécurité. Le parcours d’honneur n’a pas encore dévoilé par l’Union belge ni les autorités de la Ville de Bruxelles.

Une fois à l’hôtel de ville de Bruxelles - aux alentours de 15 h -, les Diables retrouveront leur famille. Chacun d’entre eux peut amener dix personnes. Soit, sans compter les élus locaux forcément présents pour participer à la fête, environ 200 personnes dans la salle des Mariages. Les Diables rejoindront ensuite le balcon de l’hôtel de ville bruxellois pour saluer la foule jusqu’à 16 h 30, juste après un bref discours du bourgmestre Philippe Close et de son premier échevin Alain Courtois.

Interrogé hier soir sur BX1, ce dernier s’étonnait d’ailleurs de l’absence de communication de l’Union belge. "À l’heure où je vous parle (soit vers 18 h 15, NDLR) , il y a des contacts avec la Fédération. On met ça en place. La Fédération communiquera à ce sujet. Pourquoi on ne peut encore rien communiquer à l’heure actuelle ? Parce que ce sont des joueurs qui rentrent d’une Coupe du monde. Je vous rappelle qu’en 2014, ça ne s’était pas bien passé. Ici, on leur a bien fait comprendre qu’il y avait une liesse populaire. Il faut leur accord et que la Fédération soit au point. Il est donc probable que nous les fêterons dignement."

© BELGA

Sur la Grand-Place, un DJ sera chargé d’animer la foule tandis que les cafés de la Grand-Place disposant de terrasses pourront sortir leurs pompes à bière. Pour mémoire, la Grand-Place peut accueillir environ 8.500 personnes, maximum 10.000 en serrant bien. Celles et ceux qui souhaitent toucher le Graal au plus près doivent venir bien à l’avance et, surtout, sans sac. Ils sont formellement interdits. Des fouilles seront organisées à chacune des sept entrées de la Grand-Place. Pour les retardataires, deux écrans géants seront installés proximité de la Grand-Place.

D’après le chef de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles Michel Goovaerts avec qui nous avions discuté la semaine passée, "la sécurisation de la Grand-Place ne pose pas trop de problème. Il existe sept entrées-sorties, c’est assez simple de gérer le flux de personnes". L’arrivée des joueurs en bus, par contre, est plus problématique car il semble difficile de boucler tout le Pentagone à la circulation piétonne tandis que les artères autour de la Grand-Place sont fort étroites.

Deux Alpha Jet au-dessus de la Grand-Place ?

Rien n’est encore formellement arrêté mais il est fort probable que l’armée de l’air belge s’invite à la cérémonie organisée par l’Union belge pour remercier les Diables Rouges ce dimanche dans la capitale. Comment ? Il se pourrait que deux avions de chasse de la composante air de notre armée survolent la Grand-Place de Bruxelles pendant le bain de foule (au balcon, restons sérieux) des Diables prévu en début d’après-midi (lire ci-dessous). À l’origine, il était prévu que deux F16 du QRA (Quick Reaction Alert) de Florennes accompagnent l’avion des Diables sur sa fin de parcours jusqu’à l’atterrissage à l’aéroport de Zaventem.

Le vol ayant lieu la nuit, cette première idée a vite été mise de côté. Autre problème, les F16 ne sont pas particulièrement adaptés à un survol de la Grand-Place. La défense réfléchit donc à une autre option, toujours aérienne. Peut-être des Alpha Jet crachant leurs fumigènes noir-jaune-rouge ? Pour en savoir plus, il suffira de tendre l’oreille et de lever les yeux au ciel ce dimanche après-midi.