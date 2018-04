La moitié du collège échevinal dispose d'un mandat de député.



Gautier Calomne (MR) va devenir le nouvel échevin de l'Instruction publique à Ixelles, en remplacement de Marinette de Cloedt, décédée la semaine passée. Le futur nouvel échevin va cumuler avec son mandat de député fédéral mais ne percevra pas un cent pour son nouveau job d'échevin. Il n'empêche, la commune d'Ixelles deviendra ainsi la commune de la Région bruxelloise comptant le plus grand nombre d'échevins cumulards par rapport à la taille de son collège.

Sur la deuxième place du podium, on trouve la Ville de Bruxelles, avec six cumulards sur onze échevins si l'on prend le président du CPAS en compte.

À Ixelles, la moitié, très exactement, du collège des bourgmestre et échevins occupe une autre fonction politique à temps plein (ou presque...). Au PS, Béa Diallo et Caroline Désir siègent au parlement bruxellois aux côtés des libérales Dominique Dufourny et Viviane Teitelbaum tandis que Gautier Calomne - libéral également - trône sur les bancs du parlement fédéral.

Pour la tête de liste ixelloise Objectif XL Geoffroy Kensier (CDH), "cela va complètement à contre-courant de l'histoire et des aspirations citoyennes. Le MR d'Ixelles semble vivre dans l'ancien monde." Le jeune candidat CDH estime que cette décision est"dommageable pour les Ixellois, les enjeux notamment en terme d'enseignement sont trop importants pour ne pas s'y consacrer à 100 %. Les 86.000 habitants méritent mieux qu'un nouvel échevin de 37 ans déjà cumulard. Au lieu de se poser en élu de l'avenir, il use des pratiques des anciens..."

"Nous ne voulions pas communiquer avant jeudi (jour des funérailles), par respect pour Marinette de Cloedt", commente Gautier Calomnie. "Lors d'une réunion hier midi, il a été décidé que je récupère le poste d'échevin jusqu'aux élections, soit dans 5 mois et demi. Nous allons travailler dans la continuité de ce qu'a fait Marinette. Lorsque j'ai accepté, j'ai d'emblée décidé de ne pas percevoir de salaire pour le poste d'échevin."