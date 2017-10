En novembre 2015, La DH rapportait que l’école primaire Vrije Basisschool Ourodenberg, située près d’Anvers, avait pris la décision d’annuler une excursion à Bruxelles. Les écoliers devaient visiter les lieux touristiques incontournables de la capitale mais au lendemain des attentats de Paris, des parents et des professeurs inquiets avaient préféré reporter cette sortie.

Il s’avère aujourd’hui qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé. De nombreuses écoles ont vraisemblablement évité les excursions en Région bruxelloise à la suite des attentats. Selon les chiffres fournis par l’office du tourisme bruxellois sur base de 11 musées tenant compte des groupes scolaires et de toutes les catégories d’enfants, la fréquentation a baissé de 20 % en 2016 par rapport à l’année d’avant. En 2017, on notait encore une baisse de 6 % par rapport à 2015. "Nous sommes encore légèrement en-dessous des valeurs pré-attentats mais l’écart est en majeure partie résorbé. Sur les mois d’été 2017, on observe même une hausse de 24 % de la présence d’enfants", fait valoir la porte-parole de Visit.Brussels.

Loin de rester les bras ballants, l’office régional du tourisme vient de mettre sur pied un outil visant à récupérer, voire à dépasser, le taux d’affluence scolaire d’avant les attentats. Il s’agit d’un site web rassemblant toute l’offre pédagogique des musées et des autres attractions de la capitale. "Cet outil permet à une cinquantaine de partenaires d’être visibles avec la totalité de leur offre pédagogique. Cette initiative est le fruit d’une volonté réelle de promouvoir davantage les activités scolaires de la capitale auprès des écoles belges", explique-t-on chez Visit.Brussels.

Concrètement , les enseignants en quête d’une activité à organiser dans le cadre de leurs cours peuvent trouver la sortie idéale en seulement quelques clics à l’aide de filtres comme l’âge de leurs élèves et la thématique (histoire, sciences, art, patrimoine, Europe…). Une brochure reprenant un aperçu des différents musées et attractions ayant une offre pédagogique a également été créée par Visit.Brussels et distribuée dans de nombreuses écoles du pays.

Plus d’infos : www.ecoles.brussels