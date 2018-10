Le chef de file PTB reproche au PS d'avoir négocié l'accord avec le MR en catimini, flouant au passage les Molenbeekois qui voulaient une majorité de changement.

"Il apparaît maintenant très clairement qu'il y a eu un jeu de dupe qu'on avait senti lors de la réunion de lundi passé lorsque nos propositions étaient systématiquement remises en cause." Dirk De Block, chef de file de la section locale du PTB à Molenbeek, estime que la coalition PS-MR à Molenbeek était négociée depuis la semaine passée déjà.

Pour rappel, Ecolo a affirmé ce dimanche qu'il était disposé à retourner à la table des négociations, ouvrant ainsi la voie à une coalition PS-Défi-CDH-Ecolo. Mais il n'en sera rien, et socialistes et libéraux gouverneront donc cette commune de 100.000 habitants.

"Catherine Moureaux a passé tout son week-end à taper sur le PTB alors qu'elle était, dans le même temps, en train de finaliser l'accord avec le MR en catimini. Jeudi passé, lorsque les négociations PS-PTB ont été rompues tant à Molenbeek qu'à Charleroi, une grande campagne nationale du PS a commencé même pas une demi-heure après l'échec des négociations, en affirmant notamment que nos mesures en matière de logement ou d'enseignement étaient impayables et irréalistes. C'était clairement une campagne commandée depuis le boulevard de l'Empereur (siège du PS, NdlR). Preuve de ce jeu de dupe, le PS a préalablement préparé des visuels sitôt diffusés sur les réseaux sociaux une fois l'annonce de la rupture des négociations officialisée", poursuit Dirk De Block.

"A la fin du compte, il apparaît clairement que cette stratégie faisait partie d'un plan national. Aujourd'hui, les Molenbeekois sont manipulés. Ils ont plébiscité en masse le PS et le PTB, sorte de vote sanction envers le MR et la politique menée par Françoise Schepmans et ce jeu de dupe avait juste pour but de discréditer l'alternative PTB. Ils ont gagné du temps en profitant du week-end pour s'arranger avec le MR, et pour mieux faire passer la pilule aux électeurs. Le PS porte une lourde responsabilité dans l'échec des négociations avec nous, car ils n'ont voulu faire aucun compromis et ils doivent donc assumer l'échec des négociations PS-PTB-Ecolo", conclut Dirk De Block.

Sarah Turine, cheffe de file Ecolo : "Une majorité de l'immobilisme"

"Je m'étonne qu'ils aient si vite obtenu un accord de majorité alors que vendredi soir, lorsque Catherine Moureaux a consulté tous les partis dont nous, elle a affirmé qu'elle envisageait les deux coalitions. Je pensais donc que Moureaux annoncerait ce lundi une entrée en négociations et pas un accord de majorité. Cela veut donc dire que PS et MR discutent depuis plusieurs jours et que les consultations avec les chefs de file de chaque parti (sauf le PTB, NdlR) vendredi dernier étaient du pipeau. De plus, on s'est rencontrées et elle m'a finalement fait savoir que toutes nos exigences en matière de bonne gouvernance étaient acceptées dans le cadre d'une alliance quadripartite. Sur le fond, cette majorité PS-MR est une majorité classique qui a gouverné Molenbeek pendant des décennies et c'est un signal inquiétant car c'est surtout une majorité de l'immobilisme. Quand PS et MR s'associent, ce sont en général leurs défauts qui prennent le dessus et j'ai des craintes pour le futur de la commune. Molenbeek a besoin de volontarisme et de créativité pour faire face aux nombreux défis auxquels elle est confrontée, et c'est là la moins bonne majorité pour y répondre."