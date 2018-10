Récemment, 1.700 dossiers ont été classés sans suite de manière administrative, rapporte L'Echo.

Récemment, 1.700 dossiers ont été classés sans suite de manière administrative, sans avoir été ouverts par un magistrat, pour cause de "capacité d'enquête insuffisante". En cause, un manque de personnel et une masse de travail trop importante pour traiter correctement ces affaires, rapportent nos confrères de L'Echo.

C'est ainsi qu'une série de faits délictueux, parmi lesquels le vol simple, le vol à l'étalage, les menaces et le harcèlement, sont systématiquement classés sans suite.

Le parquet bruxellois, qui doit traiter les dossiers parmi les plus nombreux et importants du pays, souffre de sous-effectif chronique et peine à attirer des candidats.