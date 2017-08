Cela fait maintenant plus de 10 ans que les premières femmes ont intégré le corps des pompiers bruxellois et pourtant, aujourd’hui encore, celles-ci rencontrent des difficultés d’intégration, liées principalement aux infrastructures. Lors d’une visite de l’inspection sociale menée le 12 juillet dernier, entre autres, au poste Chênaie à Uccle, il a été constaté qu’il n’existait ni de vestiaires ni de douches ni de toilettes séparés pour les hommes et les femmes.

"Il ne s’agit pas d’un cas isolé à ce seul poste. Certains postes ne disposent pas du tout d’équipements sociaux pour les femmes, d’autres en disposent mais ceux-ci sont soit fermés à clé, soit utilisés à des fins différentes de leur fonction première", dénonce Eric Labourdette, président du secteur zones de secours du SLFP.

(...)