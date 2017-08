Il s’agit d’une invraisemblable histoire de pieds nickelés, résolue grâce à la maladresse d’un des auteurs, qui aurait pu être touchante si les faits reprochés n’étaient pas si graves. Ils étaient jugés, mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

En mars dernier, quatre jeunes hommes, âgés de 18 à 21 ans, se mettent en tête l’idée de commettre une agression à domicile. Pour cela, l’un des quatre gaillards décide d’abuser de la confiance de sa propre mère. Celle-ci est en effet femme de ménage. Elle se rend chez un client pour y travailler quelques heures, avant de passer chez un autre. Le travail étant effectué en journée, elle se voit confier les clés des logements.

C’est là que son fils est intervenu : il lui est reproché d’avoir volé la clé d’un appartement du centre-ville de Bruxelles. Cette nuit du mois de mars, accompagné de trois complices, il se rend, vers 2h50, au domicile. Tous ont notamment préparé des colson, dans le but d’attacher leurs victimes.

Voilà donc les quatre qui entrent dans l’appartement et tombent sur un couple formé de deux hommes. Ceux-ci se réveillent. Et ne se laissent pas faire. Surtout l’un d’entre eux, qui présente la particularité d’être un joueur de rugby, donc solidement charpenté. Une lutte s’engage et c’est le rugbyman qui prend le dessus sur ses quatre adversaires, forcés de prendre la fuite, tout penaud, sans leur butin tant espéré.

Fin de l’affaire et début d’une enquête compliquée pour identifier les suspects ? Pas le moins du monde. En quittant l’appartement, les voleurs ont oublié un élément important : ils ont laissé sur place les clés qui leur ont permis d’entrer. D’ici là, il était facile d’identifier la femme de ménage à qui les clés ont été prêtées. Et celle-ci a pu avoir une longue et précise discussion avec son rejeton. Il s’est rendu de lui-même à la police. Les autres complices ont été identifiés, notamment via la téléphonie, puis inculpés.

Dès le début de l’enquête, le parquet de Bruxelles a voulu viser la circonstance aggravante d’homophobie. Selon le ministère public, les quatre suspects savaient qu’ils allaient s’attaquer à un couple homosexuel.

Cependant, la magistrate présente à l’audience a préféré revenir sur cette circonstance, estimant qu’elle ne pouvait pas la démontrer, au grand dam des parties civiles, pour qui l’homophobie était bien la raison pour laquelle ce home-jacking a été mis en œuvre, ce qui fut le cœur de leur plaidoirie.

Mardi, les quatre pieds nickelés étaient jugés. Trois d’entre eux étaient en aveux. Un dernier, défendu par l’avocat Didier de Quévy, a nié jusqu’au bout, malgré la téléphonie, plaidant même l’acquittement. Jusqu’au dernier moment où l’un de ses complices l’a balancé, en toute fin de procès.

Les autres, défendus notamment par Mes Avajian, Benzerfa et Delpérée, ont demandé la clémence matérialisée en une peine de travail, notamment du fait du casier judiciaire vierge de leurs clients. Le parquet de Bruxelles a demandé une peine de 40 mois de prison, sans s’opposer au sursis, pour le fils de la femme de ménage, en tant qu’organisateur du coup, et des peines de 30 mois de prison pour les trois autres. Le jugement sera prononcé le 11 août.