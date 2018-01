Les parcs gérés par Bruxelles Environnement seront fermés au public à partir de ce lundi midi jusqu'à mardi matin. L'IRM prévoit des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 85 km/h. Il est fortement conseillé d'éviter de circuler dans les espaces verts (parcs, bois et forêts) de la Région, et en particulier à proximité des arbres. Dans les parcs ne disposant pas de dispositifs de fermeture, des avis seront apposés aux entrées et les gardiens de parc informeront le public, précise Bruxelles Environnement.

Les parcs rouvriront mardi dans la matinée après inspection, nettoyage et sécurisation.