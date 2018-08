Des importantes rafales de vent sont annoncées.

La Ville de Bruxelles a annoncé ce mercredi que ses parcs et cimetières seront fermés ce jeudi 9 août dès midi. Les parcs de la région bruxelloise (gérés par Bruxelles Environnement) seront également fermés.

En effet, des vents violents sont annoncés et l'échevin des Espaces verts, Khalid Zian (PS) a décidé de fermer l’ensemble des parcs et cimetières de la Ville de Bruxelles.

Les parkings de la Forêt de Soignes se trouvant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale seront fermés, quant à eux, dès ce mercredi soir 22h jusqu'à vendredi matin.

Les parcs et cimetières seront contrôlés vendredi matin à la première heure et progressivement rouverts si les prévisions ne changent pas et qu’aucun incident majeur n’est constaté. La décision de fermeture de la voirie qui traverse le Bois de la Cambre sera annoncée via les services de la police, selon la Ville de Bruxelles.

"Je rappelle à nos concitoyens qu’il s’agit d’une mesure de sécurité. Les rafales annoncées sont puissantes et dangereuses. Il est donc vivement recommandé d’éviter de circuler ou de traverser l’ensemble des espaces verts de la Ville. Par prudence, il est préférable de les contourner", explique l'échevin.

L'Institut royal météorologique (IRM) annonce qu'une onde pluvio-orageuse très active traversera la Belgique jeudi à partir du sud. Elle donnera lieu à des pluies parfois soutenues et des orages intenses par endroits, pouvant être accompagnés de grêle. L'IRM prévoit des cumuls de précipitations pouvant dépasser 20 litres par mètre carré dans certaines régions ainsi que la possibilité de fortes bourrasques, de plus de 90 km/h.