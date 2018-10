Les pompiers de Bruxelles sont amenés à intervenir de plus en plus chaque année. Une hausse qui concerne également le nombre d’agressions à leur encontre. L’an dernier, le Siamu avait comptabilisé 21 faits. Cette année, il y en a eu déjà 16 répertoriés.

Ces statistiques regroupent les agressions physiques et verbales. Cette dernière catégorie est majoritaire selon Phong Hoang, attaché au service communication du Siamu : "Il y a environ 20 points de plus pour les attaques verbales face à celles physiques. En 2014, il y en a eu 4, contre 12 en 2015. Une baisse a été observée en 2016 avec de nouveau quatre cas. Il est cependant difficile pour nous de détecter une hausse ou une baisse car il faut que les pompiers dénoncent les faits. À l’échelon national des pompiers, on estime qu’il y a 40 % des victimes qui ne font pas la démarche d’en parler. Les comportements dont sont victimes les pompiers sont tout à fait inadmissibles. Il y a un suivi psychologique qui est effectué. On incite notre personnel à ne pas hésiter à nous signaler les agressions."

La tendance à la hausse est bien visible selon les pompiers. Un chiffre noir existe bel et bien concernant les agressions selon le syndicat SLFP. Il ne se passe pas une garde de 24 heures sans un incident avec des insultes, au minimum, indique Eric Labourdette, président du secteur zones de secours au SLFP.

Un des exemples marquants de cette violence envers les secours reste les émeutes dans le centre de Bruxelles après la rencontre de football entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, en fin d’année dernière. Une autopompe a notamment terminé avec l’ensemble de ses carreaux détruits. Les sapeurs-pompiers expliquent également avoir déjà été victimes de guets-apens dans certaines zones de Bruxelles. Ils sont appelés pour des feux de palettes dans un parc tard le soir, par exemple. Une agression a même eu lieu devant la caserne de l’avenue de l’Héliport, il y a de cela 3 ans. "Il y a aussi des patients qui se rebellent. Ce type de cas, avec des personnes sous emprise d’alcool ou de drogues, arrive par exemple", illustre encore Phong Hoang.

Des comportements envers les forces de secours qui peuvent être punis par la loi comme le rappelle l’attaché au service communication du Siamu : "Le Code pénal actualisé dit que porter atteinte à un pompier peut valoir une condamnation de 3 ans de prison. Depuis cette année, nous avons au Siamu une assurance assistance juridique. On peut donc attaquer également en justice l’auteur si le pompier porte plainte."

Pour rappel, environ 1.000 pompiers travaillent à Bruxelles pour lutter contre les incendies et réaliser un travail d’ambulance.