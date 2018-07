De violents orages ont éclaté, et sont toujours en cours, dans la Région bruxelloise en cette fin de journée avec notamment des précipitations importantes. La centrale téléphonique des pompiers de Bruxelles a reçu de nombreux appels.

La plupart des interventions concernent les communes de Woluwe et Evere. Actuellement, une vingtaine d'opérations sont toujours en attente comme le confirme le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw : "On essaie de mobiliser le plus d'équipe possible pour faire face aux interventions en attente. Il y en a eu beaucoup et donc on essaie de gérer cela".

Un arbre est notamment tombé suite aux orages dans la commune d'Auderghem vers 18h11. Les services de secours ont été dépêchés sur place.