"Where will Brussels take you ?" ou autrement dit "Où Bruxelles vous emmènera ?" Voici le slogan de la nouvelle campagne internationale lancée ce mardi par la Région bruxelloise et ayant pour objectif de faire rayonner Bruxelles en Belgique et à l’étranger. Depuis le 22 mars 2016, le gouvernement bruxellois tente désespérément de faire revenir les visiteurs.

Concrètement, l’agence Wunderman Brussels a développé une plateforme en ligne intitulée www.takemeto.brussels, qui propose un séjour personnalisé et sur mesure. En effet, en fonction des centres d’intérêt et des données personnelles communiquées par l’utilisateur, la plateforme propose un parcours de Bruxelles spécifique afin qu’il puisse vivre une expérience unique. "Cela contribuera à faire connaître les secrets cachés de notre région, ce que Bruxelles contient de plus exceptionnel", a commenté le ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

L’opération se déclinera aussi au travers d’une campagne d’affichage dans plusieurs lieux clés en Belgique ainsi que dans les gares et les aéroports de plusieurs villes européennes.

Afin d’attirer davantage l’attention des passants, des actions ludiques ont été menées dans plusieurs villes d’Europe ce mardi, dont notamment Berlin, Barcelone, Londres et Paris, en compagnie d’ambassadeurs bien connus des Bruxellois : les Schtroumpfs. Au sein de chacune de ces villes, une personne a reçu un bon pour une visite de Bruxelles durant 24h.

En outre, des statuettes à l’effigie des petites créatures bleues ont été posées à des endroits touristiques au sein de ces mêmes villes européennes et belges afin d’inciter les habitants à se rendre sur la plateforme en ligne. À la clé, la chance de remporter des week-ends à Bruxelles, comprenant le transport et deux nuitées.

La campagne de promotion s’étalera jusqu’au 31 octobre prochain. Au total, quatre millions d’euros ont été dégagés par la Région pour cette opération menée avec visit.brussels.