La DH vous propose un aperçu condensé des activités organisées ce dimanche à Bruxelles.

La traditionnelle journée sans voiture se déroule ce dimanche dans l'ensemble de la Région bruxelloise. L'occasion de flâner, seul, entre amis ou en famille, sur les nombreux boulevards désertés par les voitures. Et à cette occasion, de nombreuses animations seront organisées afin de passer la journée la plus ludique et mémorable possible. Voici une présentation de sept événements incontournables :

Un brunch en famille sur le boulevard de Waterloo

Lors du Family Brunch, petits et grands se réuniront autour d’une table de 90 mètres de long pour déguster un délicieux encas de l’un des nombreux foodtrucks. Le parking public sera totalement dédié et restitué aux Bruxellois. Il y aura aussi un stand de la mobilité, où les résidents pourront expérimenter les avantages de la micro-mobilité. Jeunes et moins jeunes pourront se défouler sur les rythmes des DJ présents, dans les cabines photo et lors des différentes animations pour enfants.

Où ? Parking du boulevard de Waterloo

Quand ? de 10h à 18h.

Plus d’informations : www.mobilmix.brussels

La place Poelaert transformée en dancefloor

L’année dernière, les fêtards se sont rendus à la Porte de Namur, transformée pour l'occasion en dancefloor géant. Cette année, une nouvelle occasion de danser sera proposée sur la place Poelaert pour profiter du magnifique coucher de soleil sur Bruxelles tout en faisant la fête. Un événement organisé en collaboration avec Play Label.

La place Poelaert en fête © DR



Où ? Place Poelaert

Quand ? de 18h à 22h.

Un parcours d'agilité pour les kids

L'événement Kids on Wheelz revient cette année et entend promouvoir le cyclisme auprès des jeunes de 5 à 14 ans. Au programme, entre autres : cyclisme sur rouleaux, parcours d’agilité, Pump Track BMX, parcours du combattant, vélos de folie, etc. Pas besoin d'être équipé de son vélo pour profiter des activités, ils seront fournis sur place !

Les enfants ne seront pas en reste © DR



Où ? Toutes les activités Kidz On Wheelz 2018 auront lieu sur la place Sainctelette et à la Porte de Ninove, 1000 Bruxelles

Quand ? De 11h à 18h, inscription possible sur place mais il est conseillé de s’inscrire à l’avance.

Plus d’informations : www.kidzonwheelz.be

Des villages de la mobilité dans 12 communes

De nombreuses activités seront organisées lors du Dimanche sans voiture dans les communes bruxelloises suivantes : à Evere (au Parvis de l’Eglise Saint Vincent), Jette (Place Cardinal Mercier), Ganshoren (Place Reine Paola), Auderghem (Square du Sacré Coeur), Schaerbeek (Square Apollo), Saint-Gilles (Square Jacques Franck (rue Fontainas)), Saint-Josse-ten-Noode (Place Houwaert), Woluwe-Saint-Pierre (Parvis des Franciscains), Forest (Avenue Jupiter, au croisement avec la rue de l’Escrime), Watermael-Boitsfort (Place Léopold Wiener), Berchem (Parvis Sainte Agathe) et Etterbeek (au croisement chaussée de Wavre et rue Louis Hap).

Retrouvez le programme détaillé des différentes activités dans les villages sur www.Mobilmix.brussels.

Une exposition itinérante pour admirer les grands projets de mobilité

Une exposition itinérante se tiendra dans la capitale toute la semaine. Les visiteurs pourront admirer les grands projets de mobilité pendant et après leur réalisation. En outre, les projets spéciaux de mobilité européenne se verront accorder une place particulière dans cette exposition à ne pas manquer.

Quand ? Du dimanche 16 au samedi 22 septembre 2018.

Où ? Place Madou, Place Rogier et Porte de Namur

Plus d’informations : www.Mobilmix.brussels

Le salon du vélo à Tour & Taxis

Bike Brussels, le salon du vélo bruxellois, revient cette année encore et se déroulera du samedi au lundi inclus. C’est l’occasion par excellence de (re)découvrir le vélo comme moyen de transport efficace, sain et amusant, adapté à la ville et à tous ceux qui s’y déplacent. L’opportunité idéale de s’inspirer, de glaner des idées, de découvrir des nouveautés pratiques et de participer à des activités.





Quand ? Les samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 septembre 2018 de 11h à 18h.

Où ? Tour & Taxis

Plus d’informations : http://www.bikebrussels.be/

Les sports extrêmes débarquent sur le piétonnier

Rendez-vous incontournable des sports extrêmes, démonstrations et initiations gratuites, le Zot Day aura à nouveau lieu lors du dimanche sans voiture mais déploiera aussi quelques activités lors de la 2e Nuit des Sports organisée par la ville de Bruxelles le samedi 22 septembre.Durant la journée sans voitures, des sportifs de haut vol se succéderont pour des prestations époustouflantes de BMX, trial bike, roller, skate, slackline...

Enfin, pour la première fois, une piscine de wave surf déploiera sa vague artificielle pour des séances de surf et bodyboard sur la Place de la Bourse et permettra à tous les amateurs de 12 à 102 ans de s'essayer au surf. Né des racines du surf, du skateboard et du bodyboard, FlowRider est la fusion ultime dans les sports de glisse. Cette vague, infiniment amusante à surfer, crée une nappe d'eau sans danger, incurvée et sans fin. Enfin, un tas de démonstrations hallucinantes seront organisées. Citons, en vrac, la présence du champion du monde de trial biker Kenny Belay, le BMX du double champion du monde Jimmy van Belle, et le très impressionnant Nathan Paulin, champion du monde français de highline (sangle tendue en hauteur) qui reliera le sommet de l'UGC au sommet de l'Hôtel Métropole, traversant la Place De Brouckère à près de 30 mètres du sol.

Du highline dans le ciel de Bruxelles © DR



Quand : Le dimanche de 10h à 18h pour le zot day et du dimanche 16 au samedi 22 septembre inclus pour le wave surf (tous les jours de 10h à 19h. Prévoir un maillot)

Plus d'infos : www.zotday.be