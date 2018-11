Rien qu'en janvier et février, 108 ont été dérobées dans la Région bruxelloise.





C'est un constat alarmant qui ressort des chiffres des six zones de police bruxelloises ce lundi: Cette année, rien que durant les mois de janvier et février, pas moins de 108 voitures de la marque Toyota ont été dérobées dans la Région bruxelloise. Il s'agit principalement des RAV4, des Auris et des Prius mais toutes les sortes de Toyota sont touchées de manière générale, rapporte La Capitale.







Ce sont principalement les zones de police Bruxelles capitale-Ixelles et Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert) qui sont touchées avec respectivement 23 et 30 vols, toujours pour les mois de janvier et février uniquement. Ce sont ensuite les zones Bruxelles-Nord (Evere, Schaerbeek, Saint-Josse) et Marlow (Uccle, Auderghem et Watermael-Boitsfort) avec chacune 16 vols de Toyota. Finalement, la zone de Bruxelles-midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) compte 15 vols et la zone Ouest (Molenbeek, Jette, Ganshoren, Koekelberg, Berchem) en comptabilise huit.





La police conseille de mettre les clé "keyless" dans une boîte métallique afin d'empêcher les voleurs d'opérer. En effet, selon Sudpresse, ils utilisent une technique qui permet d'amplifier et faire le relais entre le signal de la clé "keyless" qui se trouve dans la maison et la voiture garée devant.