La majorité francophone de la commune à facilités de Linkebeek proposera la candidature de Valérie Geeurickx, actuellement échevine, au maïorat lors de la séance du conseil communal du 8 mai prochain, a-t-on appris auprès du bourgmestre néerlandophone démissionnaire Eric De Bruycker (Prolink), sur foi des documents qui lui ont été envoyés à propos de l'ordre du jour de la séance.

L'information a été confirmée par le président du conseil communal et ex-bourgmestre Damien Thiéry, interrogé vendredi après-midi par Belga.

Selon Damien Thiéry, la majorité francophone vient de prendre connaissance de la notification officielle de la ministre flamande Liesbeth Homans (N-VA) de ne pas nommer Yves Ghequiere au poste de bourgmestre.

Elle en a pris acte. Plutôt que d'introduire un recours au Conseil d'Etat qui aurait de facto maintenu un statu quo à la tête de la commune -ndlr: et la présence comme bourgmestre démissionnaire du néerlandophone Eric De Bruycker- durant un an et demi, le délai s'écoulant d'ici à ce que la Haute instance se prononce, les élus francophones ont préféré proposer d'emblée un(e) autre candidat(e) bourgmestre. Leurs choix s'est porté, selon M. Thiéry sur la personne la mieux classée en termes de voix de préférence après les deux candidats écartés par Liesbeth Homans, à savoir lui-même et Yves Ghequiere.

La décision officielle de présenter la candidature de Mme Geeuricks sera donc prise formellement lors de la réunion du conseil communal du 8 mai prochain.