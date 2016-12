Dans un communiqué de presse, la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles a tenu à donner des informations relatives au réveillon du 31 décembre.

"Dans le cadre des festivités qui se tiendront dans le centre-ville de Bruxelles à l’occasion du réveillon du Nouvel an, la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles vous rappelle quelques mesures de précaution à prendre afin que la fête puisse être totale :

1. L’usage privé de feux d’artifice ou de pétards est interdit sur la totalité des territoires de la Ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles (article 44 du règlement général de police). En vertu d’un arrêté pris par l’autorité administrative, la possession de pétards ou feux d’artifice est interdite dans la zone des festivités. Toute pièce d’artifice retrouvée en possession d’un particulier sera saisie ;

2. Les bouteilles en verre sont interdites sur le site des festivités et seront confisquées. En effet, celles-ci pourraient être source de blessure tant pour vous que pour les autres participants ;

3. N’emportez pas de sacs ou bagages ;

4. Il vous est demandé, toujours pour des raisons de prudence, de laisser votre ou vos chien(s), peu importe la taille, à domicile. La présence d’une foule massive et de bruits vifs pourraient changer leur comportement habituel, les rendant agressifs voire dangereux pour autrui, sans compter qu’ils pourraient être eux-mêmes blessés ;

5. Suivez rigoureusement les consignes et instructions des services de secours et des stewards. Respectez et facilitez les éventuels contrôles. Ceux-ci sont réalisés pour la sécurité de chacun ;

6. Tenez compte de la foule attendue et partez bien à l’heure.

Mobilité

Les rues perpendiculaires au boulevard Anspach servent d’accès pour les services de secours et pour quitter la zone des festivités. Pour cette raison l’accès à la zone des festivités sera possible uniquement via la place de la Bourse.

En matière de circulation routière, nous attirons votre attention sur le fait que le boulevard Anspach, la place de Brouckère ainsi que les rues adjacentes seront coupés à la circulation à partir de 19 heures le 31 décembre.

Nous vous conseillons d’emprunter les transports en commun pour vous rendre dans le centre de Bruxelles. Pour le bon déroulement de la soirée, la station De Brouckère.

Nous vous invitons à rejoindre les festivités par les stations Gare Centrale (métro 1 et 5) ou Anneessens (trams 3, 4 et 32), qui restent ouvertes toute la soirée. Utilisez ces mêmes stations pour votre retour après le feu d’artifice. A partir de 19h, les bus 29, 66 et 71 sont limités à la Gare Centrale, et les bus 86 à Anneessens. A partir de 18h, la navette Plaisirs d'Hiver ne circule plus.

Les bus Noctis ne desservent pas la boucle du centre-ville. Les arrêts Arenberg et De Brouckère ne sont pas desservis, les arrêts Six Jetons, César De Paepe et Bibliothèque sont desservis uniquement par les lignes N13 et N16 direction Gare Centrale, l'arrêt Bourse par la ligne N16 direction Gare Centrale.

Les 4 lignes de métro sont prolongées jusqu'à 2h du matin. Un métro circule sur chaque ligne toutes les 10 minutes jusqu'à 1h, ensuite, toutes les 15 minutes jusqu'à 2h.

Les lignes de tram 3, 4, 7, 19, 32, 39, 81*, 92, 93** et 94 sont également prolongées jusqu'à 2h du matin.

Comme chaque année, dès minuit et jusqu’à 5h30 du matin, les métros, trams et bus seront gratuits.

Référez-vous aux sites Internet des sociétés de transport en commun pour les informations les plus récentes."