Maelbeek: un panneau en mémoire des victimes des attentats totalement dégradé (PHOTOS)

Bruxelles

La STIB a envoyé ses services de nettoyage pour effacer les inscriptions mais le panneau est irrécupérable.





Les attentats du 22 mars 2016 ont laissé des plaies et des cicatrices encore visibles et palpables, d'autant plus à la station Maelbeek, où l'un des frères El Bakraoui a déclenché son dispositif explosif. Après le drame, la STIB avait décidé de placer deux panneaux à la mémoire des personnes arrachées prématurément à la vie et en soutien aux familles.





L'un d'eux a récemment été détérioré par des messages à caractère politique, relate la RTBF. Ainsi, il était possible de lire des inscriptions telles que "Trump président européen" ou encore "Honte à Moureaux/Mayeur/Thielemans". Ce détournement fâcheux a rapidement été effacé du mur du souvenir, mais une grande partie des messages inscrits l'ont été avec lui.













L'autre panneau, vitrifié, n'a subi aucun dommage. Ces panneaux seront d'ailleurs enlevés dans les jours qui viennent comme cela était prévu depuis plusieurs semaines. D'après nos confères du Soir, ils seront archivés à la STIB ou à la ville de Bruxelles.