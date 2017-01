Répondant à l'appel du collectif Stop CETA pour une journée d'action européenne, l'alliance D19-20 organisera le 21 janvier prochain une manifestation au Carrefour de l'Europe, devant la gare centrale de Bruxelles, contre la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (CETA).

L'alliance D19-20 a demandé les autorisations pour organiser un rassemblement grand public. Elle diffusera des messages d'eurodéputés qui expliquent les raisons de leur opposition au CETA. L'alliance D19-20 lancera également des invitations pour que certains puissent s'exprimer directement sur un podium lors du rassemblement.

Cette manifestation, qui se déroulera de 14H00 à 16H00, précédera la réunion de la commission Commerce international (INTA) du Parlement européen les 23 et 24 janvier ainsi que le vote de la plénière attendu courant février. Les critiques du collectif Stop CETA sur le texte officiellement signé le 30 octobre dernier portent en premier lieu sur l'institutionnalisation d'un mécanisme de règlement des différends entre les entreprises et l'Etat. Il lui est reproché de permettre aux investisseurs de contester les réglementations et de demander des compensations, sans contrepartie de poursuites contraignantes en cas de violation des lois de protection de l'Environnement et des droits du travail.

L'alliance D19-20 rassemble des citoyens, des associations et des mouvements syndicaux opposés aux traités de libre-échange négociés par l'Union européenne.