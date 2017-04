Manneken Pis : Astérix lui donne des ailes. Sur un casque fait sur mesure, qu’il portera le 31 mai prochain. En plus des braies rouges, du singlet noir, de la ceinture verte et d’une moustache blonde, bien évidemment. Et qui sait si le ket ne servira pas, à sa façon, de la cervoise aux fans des irréductibles Gaulois enfin de retour chez nous.

Ce jour-là, c’est sûr, personne à Bruxelles ne tentera de résister encore et toujours à l’empire Astérix. Que du contraire même. Puisque lorsque Manneken Pis enfilera sa 966e tenue sortiront dans les librairies une édition spéciale d’Astérix chez les Belges, agrémentée d’un dossier de 16 pages, et une autre de luxe, en grand format, enrichie de 30 pages reprenant un making of de l’album, des planches originales d’Uderzo et des écrits de Goscinny.

Et ce n’est pas tout. Le temps de faire blinquer les cuivres et de passer les loques à reloqueter et voilà qu’Astérix, Obélix et Idéfix feront l’événement, du 1er juin au 3 septembre 2017, avec une exposition organisée au Centre belge de la bande dessinée. Son titre est déjà tout un programme en soi : Astérix chez les Belges, une exposition ludique à la découverte des Gaulois du Nord.

Sous-titrée "Horum omnium fortissimi sunt Belgae", la fameuse citation de Jules César ("De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves"), elle illustrera tout ce qui fait le charme de notre petit pays par des cases de l’album, mais aussi des textes, des citations ou des objets qui ont servi d’inspiration à Albert Uderzo et René Goscinny.

Et cela s’annonce riche, puisque les différentes sections sont intitulées "la Gaule Belgique, la représentation des Belges dans les albums, les références aux héros et célébrités belges, la langue et les belgicismes, les références à la culture et à l’histoire de la Belgique, et enfin la gastronomie."

Trilingue, cette exposition se veut aussi ludique, comme l’indique son titre. Elle sera donc agrémentée de jeux tout au long de son parcours, destinés à tous les enfants de 7 à 77 ans.

Dans nos éditions d’hier, à l’occasion de son 90e anniversaire, Albert Uderzo avouait rêver d’un retour d’Astérix en Belgique. Pour une raison doublement sentimentale : il a beaucoup travaillé chez nous à ses débuts et, surtout, Goscinny est décédé avant d’avoir vu l’album Astérix chez les Belges complètement achevé. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un lapereau verse une larme lors du banquet final. Gilberte, l’épouse de Goscinny, le surnommait en effet lapin…

Des anecdotes comme celle-là, l’expo en regorgera. À voir donc au moins "une fois, fieu…"