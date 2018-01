Les différentes personnalités politiques réagissent tour à tour après la sortie de la coprésidente d’Ecolo chez nos confrères du Soir à propos de la Région bruxelloise. Parmi ceux-ci le bourgmestre de Forest, Marc-Jean Ghyssels (PS) qui a tenu à défendre les 19 édiles et le fonctionnement de la Région bruxelloise.

“C’est inacceptable de dire que les bourgmestres prennent en otage Bruxelles. Les 19 maïeurs travaillent activement pour leurs communes. Nous sommes tous les jours sur le terrain au contact des citoyens pour régler les problèmes. Ces propos nient totalement le travail en termes de proximité avec les habitants. De plus, ça donne une nouvelle fois, une mauvaise image de Bruxelles” , explique Marc-Jean Ghyssels.

L’édile forestois pointe aussi la stigmatisation qui est faite des institutions bruxelloises actuelles. “Quand Madame Khattabi évoque la conférence des bourgmestres en disant que chacun essaie de préserver ces intérêts, c’est faux. C’est justement un travail en commun pour les Bruxellois. Je note aussi qu’elle critique cette conférence alors qu’elle n’y a jamais mis les pieds. C’est particulier. Il faut aussi arrêter de brandir l’institutionnel sur tous les sujets. Évidemment, on peut discuter de changements, mais il faut rester réaliste et imaginer les modifications en profondeur que représentent ces propositions”, développe le bourgmestre.

Marc-Jean Ghyssels estime aussi qu’une structure plus imposante ou une modification des communes pourrait être néfaste à l’intérêt des Bruxellois, au contraire de celui des élus écologistes. “Ça risque de déconnecter encore plus le citoyen du politique. Les élus communaux sont les plus proches de la population. Il faudrait aussi connaître les tailles critiques des villes pour commencer à imaginer cela. Je pense que ça pourrait plaire à Ecolo notamment car ils ont peu de représentants au pouvoir au niveau local comparé à leur présence au parlement bruxellois. Ils n’ont, par exemple, qu’un bourgmestre dans la Région et on connaît la situation compliquée à Watermael-Boitsfort. Finalement, ils veulent du circuit court pour le commerce mais ils veulent des grandes structures déconnectées pour le fait politique”, détaille l’édile socialiste.