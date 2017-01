Dans les rangs d'Ecolo depuis 10 ans, Michaël François a décidé de quitter le parti suite à des divergences idéologiques.

"C’est une réflexion en gestation depuis plusieurs mois", nous confie en exclusivité Michaël François, conseiller communal Ecolo à Bruxelles-Ville, ce mercredi.

Après dix ans passés au sein des Verts, Michaël François a été déçu par son parti : "Tout d'abord, il y a un problème de communication. Nos propositions restent inaudibles pour certains, on n’arrive pas à se faire entendre dans les médias. Pourtant, je reste convaincu qu'Ecolo a une vraie vision par rapport aux défis socio-économiques, environnementaux et de bonne gouvernance et qu'un travail parlementaire de qualité est réalisé, avec des idées innovantes mais je me demande comment cela se fait-il qu'on ne sache pas parler aux citoyens?", s'interroge le conseiller communal.

Michael François déplore également une certaine naïveté de la part du parti. "Il y a certains dossiers portant sur le vivre-ensemble, la diversité ou encore l'intégration dans lesquels je ne me reconnais plus. C'est un parti où l'angélisme prend parfois le dessus. Quand on dénonce la réalité du terrain à Bruxelles, comme le fait qu'il y ait des zones de non-droit par exemple, on est taxé par certains d'islamophobe. Il faut se taire. Et moi je ne suis pas d’accord de laisser ces thématiques aux partis de droite ou aux populistes de tous bords. Nous avons des choses à dire !"

Quant au positionnement d’Ecolo sur l’échiquier politique, l’élu regrette que certains membres et mandataires à Bruxelles veulent ancrer le parti le plus à gauche possible : "Ce n'est pas ma vision des choses. Je fais de l'écologie politique, je ne suis ni de droite, ni de gauche. Cette façon d’appréhender la politique appartient au passé. A l’évidence, certains chez Ecolo se sont trompés de parti."

Michaël François conservera son mandat de conseiller communal à la ville de Bruxelles jusqu'en 2018, mais désormais comme indépendant.