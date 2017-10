Les travaux de réaménagement de la place Madou, située le long de la Petite Ceinture de la capitale, et des axes de circulation environnants vont démarrer au cours des toutes prochaines semaines.

La commune de Saint-Josse-Ten-Noode a fixé des conditions à la Région pour que ceux-ci se déroulent en limitant au maximum les désagréments pour les riverains, a indiqué le bourgmestre Emir Kir (PS) en marge d'une réunion d'information des habitants.

Les lieux ont subi diverses modifications temporaires au cours des dernières années.

Le permis d'urbanisme délivré prévoit un réaménagement définitif de la place, mais aussi de la chaussée de Louvain, la rue Scailquin, l'avenue de l'Astronomie, et le boulevard Bischoffsheim.

Le projet prévoit notamment un élargissement et un embellissement de l'esplanade provisoire, au pied de la tour Madou afin d'en faire un lieu de vie et de rassemblement. A cet endroit, les trottoirs seront élargis et les pistes cyclables seront séparées du trafic.

Le rond-point provisoire sera remplacé par un carrefour à feux. La fluidité des bus de la STIB restera assurée par les bandes séparées avenue de l'Astronomie, rue Scailquin et chaussée de Louvain.

La chaussée de Louvain sera réaménagée de plain-pied de façade à façade et interdite à la circulation en journée. Elle sera ouverte aux voitures de 19h à 7h.

La rue Scailquin sera dotée d'une bande de circulation dans chaque sens, d'une bande bus et d'une piste cyclable. De nouvelles plantations sont prévues. L'avenue de l'Astronomie sera équipée de trottoirs élargis, d'une piste cyclable séparée et d'une bande bus.

Selon Emir Kir, la commune a exigé un phasage des travaux qui commenceront à hauteur de l'esplanade et de la chaussée de Louvain, car la rue Scailquin subira dans un premier temps les effet de l'aménagement de la future maison des cultures. Autre exigence de la commune: la réalisation des travaux dans un délai raisonnable - 15 à 16 semaines pour la première phase.

Enfin, la commune a demandé la pose systématique de passerelles pour permettre l'accès aux commerces et aux habitations.