Ce jeudi après-midi, vers 17h08, des pompiers sont intervenus dans la rue de la Semence, à Molenbeek. Ils ont été appelés dans un appartement dans lequel se trouvaient pas moins de 13 pythons. C'est l'agent de quartier qui a fait connaitre la situation à la police qui a fait appel aux pompiers. Ceux-ci ont envoyé deux équipes spécialisées de l'ART (pour Animal Rescue Team).





Les animaux ont été trouvés dans des bacs en plastique contenant de la nourriture et de l'eau et avaient l'air de vivre dans de bonnes conditions. Cependant, la propriétaire des animaux n'était pas en possession des autorisations nécessaires et c'est pourquoi les animaux ont été saisis mais laissés sur place afin de ne pas les perturber.





© D. R.







La propriétaire a affirmé qu'une demande d'autorisation avait été introduite. Lundi, les policiers retourneront sur place accompagnés des services d'inspection de la Région pour vérifier que tout est en ordre.





S'il s'avère que la dame n'est pas en ordre, elle recevra une amende et les animaux seront saisis et, a priori, placés dans un zoo.