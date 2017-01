La commune de Molenbeek a chargé un collectif d'artistes bruxellois d'ouvrir dès le mois de mars un espace combinant offre horeca et programmation culturelle sur la place Communale. Objectif: booster le dynamisme du quartier et favoriser le vivre-ensemble.

“Il y aura trois espaces distincts : le Brass’Art qui sera à la fois une brasserie et un lieu mettant la diversité à l’honneur et accueillant des représentations artistiques, le Ranc’Art qui accueillera des soirées-débats et le Debrouill’Art qui sera un espace de formation avec différents ateliers. Des associations partenaires viendront investir le lieu” , explique l’artiste bruxellois Mohamed Ouachen, au sujet de l’espace de rencontres qui ouvrira, en mars prochain, place Communale, à Molenbeek.

D’ici le 21 mars prochain, soit dans deux mois et demi, la plateforme bruxelloise Diversité sur Scènes, qui regroupe près de 200 artistes se présentant comme issus de la diversité, ouvrira un café-brasserie inédit sur la place Communale de Molenbeek. L’établissement proposera des boissons de toutes sortes, et donc aussi de l’alcool, tandis qu’une série d’événements permettant aux Bruxellois de différents horizons de se rencontrer y seront organisés.

Les 130 m2 de superficie dont profitera gratuitement durant un an la plateforme en vertu d’une convention conclue ce mois-ci avec Molenbeek, propriétaire des lieux, se trouvent très symboliquement sur la place Communale, juste en dessous de l’appartement de la famille Abdeslam.





Porté par le comédien, réalisateur et organisateur d’événements culturels Mohamed Ouachen, membre de la plateforme, le projet Brass’Art est temporaire, étant prévu pour une durée d’an. À terme, la commune souhaite qu’un promoteur privé ouvre une brasserie de manière durable au rez-de-chaussée des 28, 29 et 30 de la place Communale. Le collège lancera, fin de l’année, un appel d’offres en ce sens.

Pour financer l’ouverture du Brass’Art, les initiateurs du projet ont lancé, en début de semaine, un appel aux dons sur Internet, espérant récolter 11.000€. Une opération de crowfunding qui démarre relativement bien, plus d'un tiers de la somme ayant déjà été promise par des internautes ce mardi. Trois semaines après le lancement du projet, 3.935€ ont ainsi déjà été trouvés. “On a encore deux petits mois. On est dans un bon rythme” , se félicite Mohamed Ouachen.

Du côté de la commune, on souligne l'unanimité dont fait l'objet le projet au niveau politique."C’est un projet qui fait l’unanimité, aussi bien du côté du collège que du conseil communal. L’idée est de brasser les gens et les cultures. Avec ce projet, la commune permet également à la plateforme de tester gratuitement des choses dans un lieu d’une superficie importante. Il est probable que ses membres participent ensuite à l’appel à projets qu’on lancera fin 2017 en vue d’une solution définitive", explique l'échevin des Propriétés communales Karim Majoros (Ecolo).

Plus d'infos: www.growfunding.be/brassart