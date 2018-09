Les pompiers de Bruxelles ont été appelés pour un feu en cours à Molenbeek vers 16 heures ce mardi. L'incendie a eu lieu dans une cuisine d'une habitation située dans la chaussée de Ninove, à proximité directe de la place de la Duchesse de Brabant.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu. Deux personnes ont été blessées lors du sinistre. L'une a été intoxiquée et envoyée à l'hôpital Saint-Jean. L'autre a été intoxiquée et brûlée au niveau d'une jambe et d'un pied. Elle a été transportée à l'hôpital militaire Reine Astrid, dans le centre pour grands brûlés.