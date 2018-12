Ce mardi, une journée d'hommage était organisée par la commune de Molenbeek afin de permettre aux Molenbeekois qui le désiraient de venir se recueillir une dernière fois sur la tombe de Philippe Moureaux. Depuis ce matin 9h, les citoyens qui le souhaitent défilent donc dans la salle des Pas Perdus de la maison communale. Des employés communaux et des gardiens de la paix étaient également présents en nombre pour rendre un dernier hommage à celui qui a dirigé la commune de 1993 à 2012.





© Ennio C.







"Il était bon avec tout le monde, il était gentil avec tout le monde", commencer une dame qui est venue dire un dernier adieu à l'ancien bourgmestre socialiste. "C'était un grand homme. Il était notre père à tous. Il faisait partie des ténors du PS. Il a tout fait pour intégrer les étrangers. On a besoin d'un boulevard et d'un square à son nom", continue Rachid, un habitant de la commune.





© Ennio C.







Depuis samedi, ses admirateurs ne tarissent pas d'éloges et de compliments à son égard. "C'était une très grande personne. Il n'a fait que du bien, il était toujours à l'écoute, on pouvait le voir et il n'émettait aucun jugement. Il a fait beaucoup pour la commune et il était très respecté", explique Setti. "C'est une grande perte pour nous. C'était un homme d'honneur, de coeur et de terrain. Il était toujours proche du citoyen", ajoute Nazka.





Ce mardi, les personnes qui le souhaitent peuvent lui rendre un dernier hommage jusqu'à 16h à la maison communale de Molenbeek. À 17h, une cérémonie d'hommage officielle se déroulera dans la maison communale. La cérémonie sera retransmise en direct sur la place communale. À la fin de la cérémonie, et jusqu'à 21h, l'accès sera à nouveau possible pour le public.





À 17h, c'est une seconde cérémonie d'hommages qui débutera, réservée aux ministres, parlementaires et sénateurs qui ont accompagné Philippe Moureaux durant sa carrière politique. Des discours seront prévus et l'entièreté de la cérémonie sera retransmise en direct sur un écran géant situé sur la place communale.