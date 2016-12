Plus encore que dans d’autres communes, l’exercice comptable s’est révélé particulièrement délicat pour les autorités locales.

“C’est un budget très réaliste. Il n’y a pas de dépenses exagérées. Je tiens également à souligner qu’il n’y a eu aucun dépassement sur les comptes 2015. C’est une première depuis très longtemps. Cela montre que la politique d’assainissement est réelle et porte ses fruits”, a expliqué, mercredi, l’échevin des Finances Karim Haouari (CDH), alors que le budget 2017 devait être présenté quelques heures plus tard au conseil communal. Un budget qui présente un mali de 4,750 millions d’euros, les recettes s’élevant à 139.906.729€ et les dépenses à 144.656.897€.

Plus encore que dans d’autres communes, l’exercice comptable s’est révélé particulièrement délicat pour les autorités locales. Sous plan d’assainissement régional depuis 2015, l’entité s’est engagée dans un processus de coupes budgétaires et de rationalisation économique afin d’atteindre l’équilibre financier dans les années à venir. Or, Molenbeek, qui fait face à un important boom démographique, doit massivement investir dans des infrastructures scolaires, d’accueil de la petite enfance et de rénovation urbaine… tout en perdant une partie de ses revenus en raison de la paupérisation de ses habitants.

“Il y a une évolution sociologique défavorable à la perception de l’impôt des personnes physiques (IPP), une source de financement importante pour une commune. Pour une population de près de 100.000 habitants, Molenbeek perçoit ainsi 10,8 millions d’euros d’IPP”, note ainsi l’entité. Le déficit a été également grevé d’1,1 million d’euros par une hausse du nombre de personnes aidées au CPAS qui n'avait pas été anticipé par les autorités locales.

Du côté de l’opposition, on connaît les difficultés financières de la commune, mais on estime globalement que la majorité manque d’ambition et on prend acte des différentes hausses de taxe. “C’est un budget en pilote automatique, mais qui n’a rien d’innovant et de pétillant”, estime le chef de groupe PS au conseil communal Jamal Ikazban. “Que des frais en plus pour les Molenbeekois, à l’instar de la hausse du PRI et alors que de nombreux habitants n’ont pas entendu parler de la prime compensatoire”, lance Dirk De Block (PTB). “La commune a reçu plus d’argent de la Région cette année, elle pourrait revoir à la baisse cette hausse du PRI”, insiste Michael Vossaert (DéFi).

Quoi que fasse la majorité, les budgets à venir ne pourront de toute façon pas répondre aux besoins immenses de la commune, selon le conseiller communal Jef Van Damme (SPA). “Il faut conclure un pacte avec la Région et le Fédéral si on veut avancer sur le long terme. Les besoins sont immenses et la population s’appauvrit”, explique-t-il.