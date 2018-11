Ce mardi matin, le président Emmanuel Macron était à Molenbeek dans le cadre d'une visite d'État, afin de rencontrer des acteurs du tissu associatif local dans les locaux de LaVallée, un espace de travail, rencontre et partage pour les créateurs. Si la visite était annoncée depuis plusieurs jours, le fait qu'un bain de foule ne soit pas prévu a sans doute découragé les Molenbeekois de venir à la rencontre du président français.





En effet, ils n'étaient qu'une poignée présents au coin de la rue de la Vallée et de la rue du Choeur, soit à une cinquantaine de mètres, au plus proche, de l'endroit où s'arrêtaient nos souverains et le couple Macron. Certains étaient là pour tenter leur chance d'apercevoir le dirigeant français, d'autres totalement par hasard, et beaucoup ne faisaient que passer par là. "Moi j'ai un rendez-vous dans la rue mais on me dit que je ne peux pas passer, donc j'attends, je ne suis pas là pour voir Emmanuel Macron", explique une dame qui patientait dans le froid. Et elle n'était pas la seule dans le cas, des deux côtés de la rue, des gens attendaient de pouvoir assister à leur rendez-vous sans pour autant s'intéresser à l'effervescence provoquée par l'événement.





© H. G.







Plusieurs personnes émettaient même des avis assez négatifs notamment quant au choix du lieu. "Ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'est Molenbeek. Là-dedans, il y a surtout des gens qui ne viennent pas de Molenbeek, ce n'est pas là qu'il aurait dû aller". Cependant, à l'intérieur du bâtiment, plusieurs associations molenbeekoises étaient réprésentées comme la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale, la WAQ (WijkAntenne de Quartier) et la Maison des Femmes Move. Et un homme de temporiser : "C'est quand même bien qu'il vienne à Molenbeek, pour qu'il se rende compte de ce que c'est vraiment et qu'il dépasse l'amalgame de ce qu'on a vu dans les médias. Moi je vis ici depuis 25 ans et je n'ai jamais eu de problème, je m'entends très bien avec mes voisins."





© H. G.





D'autres, par contre, avaient bon espoir de rencontrer le président. "Je lui ai beaucoup écrit et je le suis depuis le début de sa campagne. J'ai beaucoup d'admiration pour lui en tant que président. Et je suis venu pour voir le Roi Philippe aussi car il est toujours avec son peuple. Et je voulais voir si je pourrais les approcher aujourd'hui", explique un monsieur qui a attendu pendant près de deux heures de voir les dirigeants sortir de LaVallée. Jusqu'à ce que la délégation passe devant la vingtaine de badauds rassemblés, toutes fenêtres teintées levées et que personnes ne s'arrête devant les Molenbeekois. Un homme avait même prévu un livre et un bic dans l'espoir d'une dédicace du président français. Ce sera pour la prochaine fois. Et une dame de conclure: "Et bien, je me souviendrai de la visite de Macron..."