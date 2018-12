Le boulevard et le Tunnel Léopold II ont été fermés le temps de l'intervention de la police.

La police locale a ouvert une enquête concernant un homme trouvé blessé dans un appartement du boulevard Léopold II à Molenbeek. La cause de ses blessures n'a pas encore pu être déterminée, indique mercredi Johan Berckmans, porte-parole de la zone de police Ouest (Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe, Molenbeek, Koekelberg).

Le boulevard et le tunnel Léopold II ont été fermés le temps de l'intervention policière. Ils ont entre-temps été rouverts à la circulation. La police locale a reçu vers 8h45 un appel d'une femme vivant à Molenbeek signalant ce qui ressemblait à une bagarre dans un appartement en face du sien. Elle n'a toutefois pas pu communiquer l'adresse exacte des faits.

La police a envoyé des patrouilles et a finalement découvert un homme blessé dans un appartement du boulevard Léopold II. Il a été transporté à l'hôpital Saint-Jean dans un état de santé qui n'a pas été précisé. On ignore encore l'origine de ses blessures et une enquête est en cours.