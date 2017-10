Samedi dernier, un inspecteur de la section trekkers de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles étant de passage avenue de la Liberté à Molenbeek, en dehors de ses heures de services, entend quelqu'un crier "Au secours, police au voleur". Un vol avec violence vient d'être commis dans une habitation.

La victime désigne alors le suspect dans la rue et le policier se lance à ses trousses. Il arrive à interpeller le suspect et lui signale qu'il est fonctionnaire de police. Refusant de se faire arrêter, l'agresseur, asperge l'inspecteur de deux jets de spray et lui assène un coup de poing au visage.

Heureusement, l'agent parvient néanmoins à mettre le suspect au sol et à l'arrêter. Des renforts de la zone Bruxelles-Ouest envoyés sur place ont pris en charge D.B., âgé de 35 ans, et connu pour de nombreux faits judiciaires. Le suspect a été mis à la disposition du Parquet de Bruxelles et a été placé sous mandat d'arrêt. Quant au policier, il n'a pas subi d'incapacité de travail.