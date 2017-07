Une quinzaine d'avions et hélicoptères militaires de différents types survoleront Bruxelles mardi après-midi en guise de répétition pour le traditionnel défilé aérien organisé à l'occasion de la fête nationale, a-t-on appris de source militaire.

Cette répétition débutera vers 16h20, heure prévue du passage des avions vendredi au-dessus de la place des Palais, selon des sources concordantes.

La répétition ne rassemblera qu'une quinzaine d'appareils - les "leaders" de chaque formation, plus trois avions d'entraînement Alphajet sur les six prévus le 21 juillet, qui "tireront" les couleurs nationales avec des fumigènes noir, jaune et rouge -, a-t-on précisé de source militaire.

Vendredi, ce sont 35 avions et hélicoptères qui survoleront Bruxelles en ouverture du défilé militaire (1.660 hommes et femmes, dont 158 étrangers provenant des pays de l'Otan et membres de l'Eurocorps) et civils (avec notamment les services de secours, comme la police, les pompiers, la protection civile, les douanes, B-Fast, le SPF Santé et la Croix-Rouge).

Selon le médiateur de l'aéroport de Bruxelles-National, Philippe Touwaide, la répétition et le défilé lui-même auront des conséquences pour le trafic aérien à Zaventem. Il sera suspendu pendant une quinzaine de minutes, a-t-il précisé à l'agence Belga.