La future bourgmestre de Molenbeek rencontre les autres partis, MR compris, ce vendredi.

Interrogé sur BX1 ce midi, la future bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Catherine Moureaux (PS) n'a pas apprécié l'attitude du PTB lors des négociations destinées à former une majorité PS/PTB/Ecolo. "J'ai été très en colère car la manière dont ça s'est passé n'a pas été correcte. Une série de mensonges ont été dits. J'ai trouvé le PTB arrogant, grossier. Le PTB a fait preuve d'une grande violence à l'égard du PS durant cette négociation", a déclare Catherine Moureaux ce midi sur la chaîne de télévision publique régionale.

Sur la motivation réelle ou feinte du PS de s'allier au PTB, Catherine Moureaux a plus l'impression "d'avoir été roulée dans la farine par des gens qui, au début, ne voulaient puis ont tout fait pour traîner. Je pense a contrario qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, qu'ils veulent rester dans l'opposition. Ils sont bien dans leur rôle de trublion. Ils ont refusé les responsabilités. C'est très dur pour les Molenbeekois."

Elle y a pourtant cru au début. "Surtout lors de la deuxième rencontre. On a eu six heures de réunion avec de bons débats. Cette semaine, le PTB et Ecolo lui ont reproché de jouer la carte du clientélisme. "C'est de l'enfumage. Ecolo est venu avec 24 propositions de bonne gouvernance. J'en ai refusé deux : qu'Ecolo choisisse mes échevins (les socialistes, NDLR) et que je n'ai pas la majorité dans le collège. Je n'ai refusé aucune autre demande", même si elle ne les a pas toutes acceptées, demandant des éclaircissements sur le salaire des bourgmestres et échevins et la publication du patrimoine des élus notamment. Il n'empêche, "la bonne gouvernance n'est pas le réel motif de leur retrait."

Place, aujourd'hui, à la rencontre des autres formations politiques molenbeekoises. "J'en ai rencontrée une ce matin, je rencontre les trois autres cet après-midi", précise la nouvelle première Molenbeekoise. Sur les alliances, Catherine Moureaux ne privilégie rien. Un accord avec le CDH, Ecolo et Defi lui apporterait une majorité très courte (un siège) mais une cohérence programmatique. En s'alliant avec le MR, le PS conforte largement sa majorité mais fait un grand écart en matière de programme. Seule certitude, elle ne cédera pas le mayorat. "Il y aura une majorité à Molenbeek et je gouvernais la commune", a-t-elle encore dit au micro de BX1.