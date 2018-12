Et si cette année, on mettait en valeur les artistes et artisans bruxellois pour les fêtes? À Bruxelles, ils regorgent de nouvelles idées aussi bien pour les enfants, que pour décorer la maison, s'habiller ou pour faire ses cosmétiques. D'ailleurs, les magasins qui regroupent les réalisations de ces créateurs se font, eux aussi, plus nombreux. Récemment, c'est le Kanal Store du nouveau musée Kanal qui a ouvert mais à Bruxelles, les créateurs passent aussi par l'Auberge espagnole ou Greenbiz et s'exposent à l'Open store, chez Belgikie, Rose et ailleurs. Il y en a tellement, qu'on a dû faire un choix. On vous présente donc une liste tout à fait non-exhaustive des bonnes idées pour placer sous le sapin un cadeau original.





Pour les enfants

Si vous cherchez des articles pour les enfants dès leur plus jeune âge, le magasin Tatamy , situé à deux pas de la place Jourdan, à Etterbeek, est sans doute un détour obligé pour vos courses de fin d’année. De son best-seller le tipi made in Brussels au bavoir en passant par les jouets pour enfants, il y a de grande chance que les amateurs de créations colorées et originales y trouvent leur bonheur.





Dans un autre coin de Bruxelles, à Watermael-Boitsfort, on retrouve Mamzelle Colibri . Parmi les articles proposés, on reste sensiblement dans le même style que Tatamy (tant mieux, il y en encore plus pour tous les goûts). Petite particularité quand même, chez le colibri, on propose toutes sortes d’ateliers. Peut-être une idée de cadeau pour passer un bon moment ensemble, plutôt que d’offrir un objet ?





Et puis, pour ceux qui veulent le plus gâter leur petit bout, quoi de mieux que d'offrir deux cadeaux en un? Chez Bonjour Maurice , à Uccle, c’est possible puisqu’on y propose une gamme de vêtements réversibles ! Parmi d’autres accessoires pour enfants, bien évidemment. Même les parents ne doivent plus habiller leurs enfants qu’un jour sur deux !





Le tipi de chez Tatamy. © D.R.







Pour les gourmets

On vous en avait déjà parlé Beerfood propose des crackers cuisinés à base de drèches de bières. Quoi de mieux pour offrir un apéro original à vos invités, aux couleurs de la Belgique et 100 % bruxellois. Ils pourront s’agrémenter de dips en tous genres ou bien vous pouvez les utiliser comme des toasts. Ils seront aussi parfaits simplement pour remplacer les chips, pour les puristes.





Aussi, que ce soit pour manger quelque chose de léger mais nourrissant le lendemain du réveillon ou que ce soit pour offrir un petit quelque chose à manger à l’un de vos proches, pourquoi ne pas opter pour le granola de Lily's Granola ? Fabriqué en plein cœur de Bruxelles, il s’adapte à tous les régimes spécifiques et se décline en une tonne de goûts différents pour le plaisir de chacun.





Et si vous décidez d'opter pour quelque chose d'un peu plus exotique pourquoi ne pas offrir, ou déguster le soir de Noël et du Nouvel an (allez, on se fait plaisir!) une petite spécialité brésilienne? C'est l'idée de Petit de queijo dont sa créatrice est arrivée à Bruxelles il y a un an.





Les crackers de Beerfood. © Bernard Demoulin







Pour les coquets

Plein plein plein de vêtements! Nos artistes bruxellois sont décidément des pros de la mode, souvent durable, réutilisée et éthique, tant mieux. Parmi les commerçants qui proposent de quoi vous resapper, on ne peut passer à côté de Weco store , qui est actuellement basé à la chaussée d'Ixelles. Des chemises, aux pulls en passant par les robes transformable et même des sous-vêtements, le magasin propose toutes sortes de créations qui sortent de l'ordinaire.





Au rayon “que porter avec mes vêtements”, on ne peut passer à côté de la créatrice déjà bien connue dans le monde des addicts de bijoux épurés et classes: le Tiroir de Lou . Elle cartonne déjà depuis 2013, ou presque. Elle confectionne ses bracelets, colliers et autres bagues dans son atelier de Schaerbeek mais s’affiche dans plusieurs magasins bruxellois et s’exporte déjà! Le cadeau typique pour une fille qui aime se faire belle, tout en discrétion.





Et avant de prendre soin de son look, il est aussi important de prendre soin de son corps. Pour ce, Indigène propose une tonne de produits allant des shampoings, aux sérums en passant par les gommages. Histoire de prendre soin de soi tout en soutenant deux aventuriers belges de la saponification à froid. Et si vous voulez faire tous ces beaux produits vous-mêmes, il est même possible d'acheter tout le matos en vrac et d'assister à des ateliers. Pour ça, on vous conseille le duo de jeunes filles pétillantes d' Alma Sana





Un bijou du Tiroir de Lou. © D.R.







Pour la maison

Les mouchoirs en tissu, vous trouvez cela ringard? Et bien, c’est sans doute que vous n’avez jamais vu les mouchoirs Koshi . Non seulement ils représentent une belle alternative aux mouchoirs jetables, mais en plus il y en a un pour chacun de nous, qu’on les veuille peps et colorés ou bien sobres pour passer inaperçu. En plus, ils sont fabriqués dans un atelier de réinsertion à Bruxelles. En voilà un cadeau durable et éthique. Avec ça, on accueille le rhume les bras ouverts.





Dans la série "j'ai envie d'offrir quelque chose d'utile", les céramiques d' Alyssia Belloso sont aussi un bon plan. Et si on ne veut pas de bols, on peut simplement les mettre en déco.





Et les abeilles, vous aimez ça? Habeebee , ils adorent tellement qu’ils ont décidé de décliner tout ce qui était déclinable en cire d’abeille: savons pressés à froid, bougies trempées à la main, baumes, bref, tout ce qu’il vous faut pour créer un pack cadeau détente à votre moitié (ou à quelqu’un d’autre).





Les mouchoirs Koshi. © D.R.