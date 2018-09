Des milliers de cyclistes et piétons vont envahir les rues de la capitale ce dimanche à l’occasion de la journée sans voiture. Ainsi, de 9 h 30 à 19 heures, toutes les entrées vers Bruxelles seront fermées et les véhicules seront interdits à la circulation, sauf ceux bénéficiant d’une dérogation.

Mais même si la capitale sera désertée par les voitures, cela ne signifie pas pour autant que tout est permis ! Chaque année, de nombreux accidents surviennent suite à des problèmes d’inattention de la part d’usagers qui ne respectent pas le Code de la route. C’est dans ce contexte que Bruxelles Mobilité préconise une série de conseils afin que la cohabitation entre piétons et cyclistes se déroule au mieux. "Les règles de base restent d’actualité, à savoir traverser ou circuler uniquement lorsque le feu est vert, la priorité est à celui qui se trouve sur le passage pour piétons, les trottoirs sont réservés aux piétons et les pistes cyclables doivent rester accessibles", explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. "Si vous stationnez, veillez aux autres usagers de la route en ouvrant votre portière. N’empruntez pas les sites propres. Le tram ne peut s’arrêter instantanément et a donc toujours priorité. Enfin, faites attention aux bus et ne les gênez pas. Tenez compte aussi des personnes qui entrent et en sortent."

Bruxelles Mobilité a octroyé quelque 21.300 dérogations aux communes afin de permettre aux personnes qui travaillent le dimanche de pouvoir circuler, et l’organisme précise que la vitesse est limitée partout à 30 km/h. La fermeture et la réouverture des accès à la région et des tunnels, ainsi que le placement des barrières, sont progressifs. Des perturbations peuvent donc avoir lieu avant et après ces heures. Dans certains quartiers, la fermeture des rues peut se prolonger en raison des activités. " Ne vous pressez donc pas aux entrées de Bruxelles avant 19 heures, ceci afin d’éviter des remontées de files importantes et des problèmes de sécurité ", poursuit Camille Thiry.

Le dimanche sans voiture est également l’occasion de tester les déplacements à vélo dans la capitale. Ceux qui ne disposent pas de leur propre bécane peuvent en louer une chez Pro Vélo. La réservation est à effectuer à l’avance.

Enfin, Bruxelles Mobilité recommande aux navetteurs qui viennent d’en dehors de Bruxelles de laisser leur véhicule sur le parking C du Heysel, qui dispose d’une capacité de 11.000 voitures (5 € la journée) et d’un accès à différentes stations de métro proches. Et cela tombe bien, puisque la Stib sera gratuite pour l’occasion ! L’offre de service sera également revue avec un renfort important pour la plupart des lignes de métro, bus et tram.

Les autres parkings de dissuasion seront également accessibles, comme celui situé route de Lennik, le parking Stalle, le parking Kraainem, le parking du Westland Shopping Center, le Brico Plan It (chaussée de Mons), le Ceria ou le parking UCL à Wezembeek Oppem.





Vos sept événements incontournables

"La DH" vous propose un aperçu condensé des activités organisées ce dimanche.

La journée sans voiture est l’occasion rêvée de flâner, seul, entre amis ou en famille, sur les nombreux boulevards désertés par les voitures. Et à cette occasion, de nombreuses animations seront organisées afin de vous faire passer la journée la plus ludique et mémorable possible. Voici une présentation de sept événements incontournables.

Un brunch en famille

Lors du Family Brunch, petits et grands se réuniront autour d’une table de 90 mètres de long pour déguster un délicieux encas de l’un des nombreux foodtrucks. Le parking public sera totalement dédié et restitué aux Bruxellois. Il y aura aussi un stand de la mobilité, où les résidents pourront expérimenter les avantages de la micro-mobilité. Jeunes et moins jeunes pourront se défouler sur les rythmes des DJ présents, dans les cabines photo et lors des différentes animations pour enfants.

Parking du boulevard de Waterloo, de 10 h à 18 h.

Dancefloor à Poelaert

L’année dernière, les fêtards se sont rendus à la Porte de Namur, transformée pour l’occasion en dancefloor géant. Cette année, une nouvelle occasion de danser sera proposée sur la place Poelaert, pour profiter du magnifique coucher de soleil sur Bruxelles tout en faisant la fête. Un événement organisé en collaboration avec Play Label.

Place Poelaert, de 18 h à 22 h.

Parcours pour enfants

L’événement Kids on Wheelz revient cette année et entend promouvoir le cyclisme auprès des jeunes de 5 à 14 ans. Au programme, entre autres : cyclisme sur rouleaux, parcours d’agilité, Pump Track BMX, parcours du combattant, vélos de folie, etc. Pas besoin d’être équipé de son vélo pour profiter des activités, ils seront fournis sur place !

Place Sainctelette et Porte de Ninove, de 11h à 18 h.

Villages de la Mobilité

De nombreuses activités seront organisées lors du dimanche sans voiture dans les communes bruxelloises suivantes : à Evere (au parvis de l’église Saint-Vincent), Jette (place Cardinal Mercier), Ganshoren (place Reine Paola), Auderghem (square du Sacré Cœur), Schaerbeek (square Apollo), Saint-Gilles (square Jacques Franck (rue Fontainas)), Saint-Josse-ten-Noode (place Houwaert), Woluwe-Saint-Pierre (parvis des Franciscains), Forest (avenue Jupiter, au croisement avec la rue de l’Escrime), Watermael-Boitsfort (place Léopold Wiener), Berchem (parvis Sainte-Agathe) et Etterbeek (au croisement chaussée de Wavre et rue Louis Hap).

Infos : www. Mobilmix. brussels.

Une expo itinérante

Une exposition itinérante se tiendra dans la capitale toute la semaine. Les visiteurs pourront admirer les grands projets de mobilité pendant et après leur réalisation. En outre, les projets spéciaux de mobilité européenne se verront accorder une place particulière dans cette exposition à ne pas manquer.

Place Madou, place Rogier et Porte de Namur, du 16 au 22 septembre

Le salon du vélo

Bike Brussels, le salon du vélo bruxellois, revient cette année encore et se déroulera du samedi au lundi inclus. C’est l’occasion par excellence de (re)découvrir le vélo comme moyen de transport efficace, sain et amusant, adapté à la ville et à tous ceux qui s’y déplacent. L’opportunité idéale de s’inspirer, de glaner des idées, de découvrir des nouveautés pratiques et de participer à des activités.

Tour&Taxis, les 15, 16 et 17 septembre 11 h à 18 h.

Sports extrêmes

Rendez-vous incontournable des sports extrêmes, démonstrations et initiations gratuites, le Zot Day aura de nouveau lieu lors du dimanche sans voiture mais déploiera aussi quelques activités lors de la 2e Nuit des sports organisée par la Ville de Bruxelles le samedi 22 septembre. Durant la journée sans voitures, des sportifs de haut vol se succéderont pour des prestations époustouflantes de BMX, trial bike, roller, skate, slackline… Enfin, pour la première fois, une piscine de wave surf déploiera sa vague artificielle pour des séances de surf et bodyboard sur la place de la Bourse et permettra à tous les amateurs de 12 à 102 ans de s’essayer au surf.

Le dimanche, de 10 h à 18 h pour le zot day et du dimanche 16 au samedi 22 septembre inclus pour le wave surf (10 h à 19 h).