a rencontré Alexis Descampe, l’un des CEO de l’enseigne Färm, maillon de l’économie circulaire à Bruxelles.

Il y a un mois, l’enseigne Färm a ouvert son septième magasin, à Schaerbeek près du carrefour Meiser. La nouveauté ? Une boulangerie, ainsi qu’un boucher présent deux jours par semaine. Lancée en 2013, la chaîne de distribution de produits éthiques et bio cartonne et ne semble plus s’arrêter.

Avoir une boucherie et une boulangerie sur place, qu’est-ce que ça change ?

"Tout. La vente de pain double par rapport aux magasins où le pain se trouve juste en rayon, sans une boulangerie. En deux jours, les bouchers qui sont là le vendredi et le samedi vendent plus de viande que notre rayon sur toute la semaine. On sent que les gens veulent connaître le producteur et avoir ce lien direct, ce lien de confiance."

C’est votre philosophie principale, de rapprocher le consommateur du producteur ?

"L’idée de Färm est née de la rencontre entre quatre personnes. Mon associé Lionel Wauters et moi-même avions pour objectif de rendre l’alimentation écologique et durable accessible, tandis que François Stoop et Olivier van Cauwelaerts, à qui nous nous sommes associés, voulaient mettre en place un système logistique qui permettrait de relier le consommateur et le producteur de manière beaucoup plus proche. On a associé ces deux idées et Färm a vu le jour."

Et donc tous vos produits sont bio ?

"Tout est 100 % bio à quelques exceptions près. On accepte par exemple les produits qui sont en conversion, qui viennent de producteurs qui s’engagent dans le label bio mais ne l’ont pas encore. Ensuite, il y a quelques produits - très peu - qui ne sont pas labellisés bio mais qu’on accepte car le producteur est extralocal."

Et locaux ?

"30 % de notre chiffre d’affaires vient de produits fabriqués sur le territoire belge. Dans la grande distribution, on parle de 5 % et, dans les magasins de producteurs, il s’agit de 60 %. On est donc six fois plus importants en matière de références locales par rapport à la grande distribution. 5 % de nos produits viennent d’en-dehors de l’Europe."

En cinq ans vous avez ouvert sept magasins. C’était votre volonté de départ de grandir si vite ?

"On a tout de suite exprimé des ambitions de développement assez importantes. On voulait être au niveau de la société, un niveau structurel, macroéconomique. On ne voulait justement pas un niveau micro, parce que les enjeux environnementaux, les systèmes économiques, etc., doivent être abordés à l’échelle presque systémique."

Vous visez aussi un public à grande échelle ?

"Notre premier public, ce sont les consommateurs engagés qui veulent du vrac, qui viennent en vélo, qui apportent leurs Tupperware. Ceux qui veulent vivre sans déchets et aspirent à un mode de vie respectueux pour eux-mêmes et pour l’environnement. Après, on a une sélection très large de produits, ce qui nous permet d’attirer les consommateurs peut-être un peu moins avertis qui ont tendance à consommer bio dans la grande distribution et qui se disent qu’ils feraient bien un pas de plus dans leur consommation un peu plus réfléchie."

Vous sentez un basculement des mentalités et des tendances ?

"Complètement. C’est pour ça, on est conscient qu’on est encore un petit acteur dans le secteur de l’alimentaire, mais on veut tendre la main aux magasins qui partagent les mêmes projets et valeurs, pour devenir plus gros et offrir aux consommateurs ce qu’ils veulent."

De plus en plus de magasins bio ou en vrac se développent dans la capitale

Si aucun magasin bio bruxellois ne se développe actuellement à la vitesse éclair de Färm et si aucun n’a l’air d’afficher cette volonté d’être présent à grande échelle sur le territoire bruxellois, de nombreuses enseignes durables aux noms et aux concepts toujours différents fleurissent aux quatre coins de la capitale.

Aujourd’hui, Bruxelles compte 139 magasins bio principalement alimentaire et depuis 1997 le nombre de commerces affichant les valeurs de l’économie circulaire a augmenté de… 196 %. "La majorité des projets qui émergent des commerçants du secteur alimentaire aspirent au zéro déchet, bio, etc.", explique Julie Baudichau, conseillère en économie circulaire chez Hub. Brussels.

C’est notamment le cas du magasin The Barn, installé à Etterbeek, sur la place Saint-Pierre depuis le mois de mai 2017. Il propose des produits bio et une large quantité de produits en vrac. Il ouvrira prochainement un deuxième établissement à la chaussée de Charleroi, à Saint-Gilles, une commune déjà bien fournie en termes de magasins durables (bio ou en vrac, notamment).

C’est d’ailleurs à Saint-Gilles qu’est apparu le premier magasin Day by Day, le premier en Belgique. En effet, il s’agit d’une enseigne française qui dispose déjà d’une quarantaine de magasins chez nos voisins. Sa particularité ? Ils vendent exclusivement des produits en vrac. De la salle de bains à la cuisine, en passant par les produits ménagers, l’alimentation pour les animaux, les épices et les bonbons, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin dans la vie de tous les jours, les emballages en moins.

La force de l’enseigne est sans doute de s’être développée en France. Grâce au grand nombre de magasins dont elle dispose, elle pèse sur ses fournisseurs et les encourage, eux aussi, à les livrer en vrac, dans des contenants adaptés et recyclables.

Mathilde de Kerchove & Hélène Ghilain