À 34 jours des élections communales, la tension est plus que palpable entre la Région flamande et les administrations communales des communes à facilités : tout laisse penser que les querelles communautaires se poursuivront au cours de la prochaine législature. Petit rappel des faits : un arrêt rendu par le Conseil d’État le 20 juin 2014 confirmait le droit des habitants des six communes à facilités de recevoir leurs documents en français, à condition que les habitants en aient préalablement fait la demande, et ce pour une durée de quatre ans, la circulaire Peeters ayant été annulée.

