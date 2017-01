Des pompiers ont été la cible de projectiles le soir et durant la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre.

Des pierres et bouteilles ont en effet été jetées dans leur direction alors qu'ils effectuaient une intervention à Molenbeek. Des voitures et poubelles ont également été incendiées à Bruxelles lors de la même nuit, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Cinq voitures ont été incendiées durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans le trois commune de la zone de police Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest). Trois autres voitures stationnées à proximités des véhicules incendiés, ont également été endommagées. La police locale a pu interpeller quatre suspects. Trois d'entre eux ont été interceptés tandis qu'ils boutaient le feu à une poubelle et le quatrième, un mineur, aurait mis me feu à une voiture. Il a été déféré devant le juge de la jeunesse.

Le feu a également été bouté à une voiture et un scooter stationnés à proximité de la station de métro Etangs Noirs à Molenbeek-Saint-Jean. A leur arrivée sur place, les pompiers ont été encerclés par une trentaine de jeunes. Ces derniers sont montés sur le véhicule des pompiers d'où ils ont jeté des pierres et ont tenté d'allumer un feu d'artifices. Lors d'une deuxième intervention effectuée rue des Quatre-Vents, les pompiers ont également essuyé des jets de pierres.

Des poubelles et containers ont été incendiés dans la même zone de police (Molenbeek-Saint-Jean, Ganshoren, Jette, Berchem-Sainte- Agathe, Koekelberg) et des individus ont également jeté des pierres en direction des forces de l'ordre. Enfin, une voiture a été incendiée à un arrêt de bus dans la zone de police Nord (Saint-Josse-ten-Noode, Evere, Schaerbeek).