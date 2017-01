Alors que l’hiver dernier, les hôtels de la capitale peinaient à remplir leurs chambres suite au lockdown, ceux-ci ont réussi à remonter la pente ce 31 décembre.

Selon les premiers chiffres obtenus par la Brussels Hotels Association (BHA), le taux d’occupation des hôtels pour la soirée du Nouvel An s’élève entre 85 et 90 %. Une nette amélioration par rapport à l’année dernière puisque ce chiffre s’élevait à peine à 64 %. "Il y a clairement un grand changement, sans toutefois revenir aux chiffres de 2014 avec ses 95 % de taux d’occupation. Les hôteliers sont plutôt satisfaits mais nous attendons les chiffres globaux pour tout le mois de décembre", commente Rodolphe Van Weyenbergh, porte-parole de la BHA. Au total, cela représente plus de 15.000 chambres occupées le soir du réveillon. "Et le plus souvent on retrouve deux personnes par chambre comme ce sont des vacances de loisirs", ajoute le porte-parole.

Parmi les touristes présents sur le piétonnier samedi soir pour assister au feu d’artifice, on compte de nombreux Français, dont Yves et sa femme Marie-Noëlle. "Bruxelles, c’est une ville de joie et de plaisir. Nous sommes venus juste pour fêter le Nouvel An et nous en profitons en même temps pour visiter. Nous sommes arrivés jeudi et nous repartons demain", nous avait confié le couple samedi soir. Même constat pour leur compatriote Morgane, 28 ans et originaire de Saint-Etienne. "On est à Bruxelles depuis mercredi", précise la jeune femme.

Du côté du BHA, on confirme cette tendance française. "D’après nos premières observations, les touristes proviennent essentiellement de pays limitrophes comme la France, l’Allemagne ou encore les Pays-Bas mais pas seulement. De nombreux Espagnols ont aussi fait le déplacement", se réjouit Rodolphe Van Weyenbergh.