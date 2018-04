La fresque scatologique se trouve rue des Péniches.





Une nouvelle fresque est apparu quai des Péniches. Après les dessins sexuels, place à la scatologie. Peinte sur le mur d'un bâtiment privé, cette fresque restera en l'état sauf si le propriétaire du bâtiment décide de repeindre son mur. "On ne va rien faire", assure l'échevine de la Propreté et de la Culture Karine Lalieux. "Comme pour toutes les autres fresques du même genre."

Plusieurs arguments poussent la Ville à ne pas réagir : "d'un part, la fresque est sur le mur d'un particulier. A lui de faire le boulot s'il en ressent le besoin; d'autre part la Ville n'a ni le matériel ni l'équipe pour mener un tel travail. Enfin, et c'est peut-être le plus important, que cette fresque soit belle et pertinente, je ne le pense pas mais ce n'est pas mon goût qui compte. Je ne trouve qu'il s'agisse de la réalisation la plus réussie de cet artiste. Il n'empêche, ce type de fresque est aussi une forme d'expression de plus en plus courante à Bruxelles et dans d'autres grandes villes. D'ailleurs, par rapport aux fresques sexuelles, je n'ai reçu qu'une plainte ou deux. Je constate très peu de réactions par rapport à cette forme d'art urbain."

A contrario, la Ville chasse ardemment les tags à hauteur d'hommes sur les façades privées ou commerciales. De même que toute expression à caractère raciste, antisémite, tout appel à la violence. Pour mémoire, ces tags et autres peintures sur un mur sont une infraction pénale. Libre au propriétaire concerné de porter plainte donc.