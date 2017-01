L'entité de Diegem (Machelen, Brabant flamand) a été la plus survolée en 2016, d'après les statistiques du médiateur fédéral pour l'aéroport de Bruxelles-National.

Après Diegem, qui se trouve au bout de la principale piste de décollage (25R), ce sont les entités bruxelloises de Stockel et Woluwe-St-Pierre, ainsi que Kortenberg (Brabant flamand) qui ont vu atterrir ou décoller le plus d'avions en 2016, selon le médiateur fédéral, Philippe Touwaide, qui précise qu'il "s'agit de données fournies à titre indicatif et pas d'un hit parade", dans la mesure où toutes les communes ne subissent pas les mêmes nuisances.

Selon lui, les plaintes pour nuisances sonores générées par les avions ont été les plus nombreuses à Woluwe-St-Pierre, Woluwe-St-Lambert, Crainhem, Wezembeek-Oppem et Waterloo ainsi qu'à Jette, Neder-Over-Hembeek, Wemmel et dans le nord de Louvain. Des statistiques plus complètes en la matière seront dévoilées en février à l'occasion des quinze ans du service de médiation fédérale.

Au total, 223.687 vols ont été opérés l'année dernière au départ ou à destination de Brussels Airport, un chiffre en légère hausse par rapport 2015, où 221.005 vols avaient été comptabilisés, selon les données du SPF Mobilité.