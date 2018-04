Il y a cinq ans, quasi jour pour jour, Michel Farin cédait son club, le White Star Woluwe, à John Bico. Depuis lors, le Bruxellois est sorti du paysage footballistique en général, sans jamais réapparaître. Rencontre.

Michel Farin, cinq ans après cette passation, nourrissez-vous de quelconques regrets ? Notamment d’avoir voulu rapidement professionnaliser le club et d’avoir en quelque sorte précipité sa chute ?

"Il arrive à un moment où tu sens que c’est la fin. D’abord, tu ne sais plus suivre financièrement. Oui, c’est vrai que j’aurais peut-être dû redescendre d’un échelon, mais je ne savais plus, à ce moment-là, assumer tout seul. Et puis, je commençais à me fatiguer de devoir me battre constamment car on aimait me mettre des peaux de banane sous le pied, même si, heureusement, j’avais l’appui d’Eric Bott (NdlR : échevin des Sports à Woluwe-Saint-Lambert) et de la commune. Le moment était venu pour laisser la place à d’autres."

Mais cette décision extrême était tout de même regrettable quand on sait que, sportivement, le club était aux portes de la D1...

(...)