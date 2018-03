Et si la petite commune de Jette réussissait à contrer le projet d’extension du Ring (voir infographie). Porté par "l’ogre" flamande, ce projet vieux de plusieurs années mais dont les travaux doivent démarrer pour 2020 au plus tard risque de subir le même sort que le Stade National… Enterré vivant à cause (ou grâce) à une parcelle de terrain longeant le Ring située en territoire… jettois. Le coup du chemin vicinal à l’envers ? Les Jettois et croient. "Ce combat, c’est un peu celui de David contre Goliath", commente l’échevine jettoise Claire Vandevivere. "On n’adopte pas une position dogmatique ou méchante. On laisse un espace pour la négociation. Nous ne sommes pas hostiles à tout mais la Région flamande serait bien inspirée d’apprendre de ses erreurs. Je pense ici aux conséquences de l’élargissement du Ring à Anvers. Et nous avons nos armes."

Dont celle, révélée hier par le collectif : cette petite parcelle de quelques centaines de mètres carrés coincés à flanc d’autoroute offre à la commune de Jette la possibilité d’enfin pouvoir peser sur le projet. "Le fait que Jette soit désormais directement concerné implique qu’un permis d’urbanisme devrait être introduit et traité auprès de la Région bruxelloise", scande Claire Vandevivere, en équilibre sur le talus du Ring… "Ce permis devra être soumis à la commune de Jette. Une commission de concertation sera organisée à Jette pour donner son avis. Si notre avis n’est pas respecté, nous pourrons encore introduire un recours auprès des régions bruxelloise et flamande et, si nous n’avons toujours pas gain de cause, nous pourrions aller au Conseil d’État pour un recours en annulation !"

C’est cette parcelle qu’Hervé-Gandalf le Jettois et Claire-Galadriel ont visité hier en compagnie de plusieurs centaines de manifestants. Tous deux ont ensuite planté leur panneau directement sur le Ring, marquant ainsi leur territoire. "Autant dire que le premier coup de pioche ne sera pas pour 2019 ! Il n’y a pas eu de Stade National à cause d’un chemin vicinal ? Il n’y aura peut-être pas d’élargissement du Ring grâce à notre territoire jettois."

Pour Hervé Doyen, "il existe des alternatives au projet d’élargissement. Il faut les mettre sur la table sans délai. Quant au gouvernement bruxellois, il doit sortir de son mutisme. Le ministre-président Rudi Vervoort doit prendre position sur ce dossier." Ce qu’il n’a toujours pas fait même si l’un ou l’autre de ses ministres s'est déjà exprimé à titre personnel.