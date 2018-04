Lasne-Ohain -Renaissance 6-1

Bruxelles Découvrez les résumés des rencontres de ce week-end en vidéo.

Les Schaerbeekois s’inclinent lourdement et au vu des autres résultats, sont condamnés à la relégation en P2.

Les buts : 10e Dans (1-0), 18e et 35e Lothe (2-0 et 3-0), 57e (3-1), 58e Siroux (4-1), 70e Charlier sur pen. (5-1), 83e Lothe (6-1).





Sp. Bruxelles – BX 1-3

Belle, convaincante et importante victoire du BX qui assure sa place en P1 après une saison compliquée.

Les buts : 3e Boulahrir (1-0), 22e Queimadelas (1-1), 82e Es-Sadiki (1-2), 84e Es-Sadiki (1-3).





Ixelles – Stockel 0-1

Une défaite pour Ixelles mais l’essentiel est acquis avec le maintien.

Les buts : 30e De Bruille (0-1).





Villers – Chastre 5-0

Les Villersois, sauvés depuis la semaine dernière, ont bien fêté leur maintien.

Les buts : 18e L. Brichart (1-0), 23e Santos Pravos (2-0), 36e et 41e Vanroy (3-0 et 4-0), 68e Poletto (5-0).





Jette – Jodoigne 4-1

C’est officiel, le RSD Jette disputera le tour final interprovincial, avec pour ambition d’accrocher la montée en D3 amateurs.

Les buts : 9e Saiti (1-0), 65e Camara (2-0), 77e Dos Santos De Matos (3-0), 80e Gharbi (4-0), 89e Jeanpierre (4-1).





St. Everois – Braine 3-8

Malgré une finale de coupe mardi, Braine n’a pas fait tourner tout son effectif mais s’est amusé, avec un Depotbecker en feu.

Les buts : 7e Depotbecker (0-1), 26e Depotbecker (0-2), 47e Touwaide (1-2), 52e Depotbecker (1-3), 63e Depotbecker (1-4), 66e Schallon (1-5), 68e Touwaide (2-5), 70e Brasseur (2-6), 72e Depotbecker (2-7), 75e Touile (3-7), 83e Brasseur (3-8)







Crossing - Kosova 1-1

Nasser Ouertani devrait poursuivre l’aventure avec Kosova l’an prochain.

Après l’humiliation subie la semaine dernière à Stockel, on a fait le ménage du côté du Crossing où de nombreux jeunes ont été alignés. Dans les rangs de Kosova, on avait à coeur de terminer la saison en beauté, du coup, on a eu droit à un derby schaerbeekois agréable à suivre. Kosova ouvrait la marque au bout de 20 minutes de jeu avant de se créer quelques occasions, sans parvenir à concrétiser. “On a oublié de tuer le match avant la pause”, regrette Nasser Ouertani.

Ce qui sera préjudiciable à son équipe puisque le Crossing égalisait en seconde période sur une phase plutôt cocasse. “Sur un ballon en retrait, notre gardien a pris le ballon en main, ce qui a offert un coup franc amenant le but égalisateur”, regrette le coach de Kosova.

Un score de 1-1 qui ne bougera plus avec une occasion de chaque côté et un partage logique entre voisins. “C’était un match de fin de saison entre deux équipes qui n’avaient plus rien à revendiquer et qui s’apprécient.”

Deux formations occupant respectivement la 6e et la 7e place. “Malgré certaines difficultés, on a vécu une bonne saison en récoltant les points nécessaires au bon moment. On peut désormais se concentrer sur la saison prochaine.”Toujours avec Nasser Ouertani comme coach ? “Logiquement, je reste.”