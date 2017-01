Après une année 2016 éprouvante pour la Stib en raison de l’attentat qui a frappé la station de Maelbeek, son directeur général Brieuc de Meeûs passe en revue les grands projets pour 2017.

En 2016, la Stib a notamment mis en place des systèmes anti-intrusion dans les stations. La sécurité sera-t-elle encore renforcée en 2017 ?

"Nous allons renforcer la présence du personnel en station. Le personnel d’entreprise privée de gardiennage présent actuellement sera remplacé progressivement par du personnel de la Stib que nous sommes en train d’embaucher et de former à ces métiers-là. Dans les stations les plus importantes, ce personnel sera présent pour rassurer les clients et réagir en cas de problème."

La fréquentation du métro est-elle revenue à la normale ?

"Cela a mis beaucoup de temps. Il y a eu un report vers les modes de transport en surface. Depuis novembre, la fréquentation du métro est plus ou moins revenue à la normale. Il faut encore patienter pour avoir les chiffres exacts, mais il est déjà clair qu’on verra un impact des attentats sur les chiffres de fréquentation en 2016. En mars, avril et mai, on a connu de fortes baisses : des jours avec 50 % de voyageurs en moins, soit 200.000 personnes."

La création de la ligne de tram 9 et le prolongement du tram 94 vont se poursuivre en 2017. Quelles sont les prochaines lignes de bus à tramifier ?

"Au niveau du développement du tram, la phase 2 du tram jusqu’au Heysel est une réalité. Nous sommes occupées à déposer les demandes de permis. Si on se projette beaucoup plus loin, dans les années 20, on peut penser à tramifier la ligne de bus 49. C’est un vieux rêve. Nous avons le tram 7 qui est une très belle ligne à l’est et il faudrait aussi une belle rocade de tram à l’ouest, cela prendrait tout son sens."





La mise en place du Plan Bus dépend maintenant de l’arrivée des nouveaux bus hybride.

"À partir de la fin du mois de juin, nous allons tester 7 modèles de bus standards et articulés hybrides sur les lignes, donc les gens pourront les voir. Avant de choisir parmi les quatre fournisseurs, nous allons mesurer plein de paramètres tels que l’autonomie et la consommation. On prendra celui qui propose la meilleure technologie."

En parlant de technologie, le bourgmestre bruxellois Yvan Mayeur (PS) accuse la Stib d’avoir bloqué le passage aux bus électriques, présents partout en Europe selon lui.

"Nous avons lancé toutes les procédures pour acquérir une grosse dizaine de bus 100 % électriques afin de tester les différentes technologies : les bus qui se rechargent durant la nuit et ceux qui le font en cours de trajet. Dans le courant 2018, ces bus seront testés sur le réseau. Dire qu’on est en retard sur d’autres villes ou qu’on ne fait rien n’est pas vrai. Mais il faut aussi que le marché des fabricants offre le produit. Or, les technologies ne sont pas si avancées qu’on le croit. Yvan Mayeur sait très bien que ces projets existent puisqu’il y aura une ligne intra-Pentagone."

Avant d’exister, le métro Nord a déjà des détracteurs qui doutent de la capacité de financement de la Région et de la Stib et qui remettent même en cause l’intérêt de cette nouvelle ligne. La demande dans les quartiers visés serait trop faible.

"On ne se lance pas dans une telle aventure si on sait qu’on ne va pas pouvoir la payer. Quant aux doutes sur la fréquentation, si les Londoniens avaient pensé de la sorte, ils n’auraient pas fait cette fameuse ligne de métro jusqu’aux Docklands. Des gens leur ont sûrement dit à l’époque qu’ils étiraient leur métro dans un désert et que c’était complètement dingue. Finalement, ils ont apporté tellement de prospérité avec ce métro dans les Docklands que c’est devenu l’un des quartiers les plus courus de Londres."

La commune d’Evere va donc se développer ?

"Évidemment ! Schaerbeek et Evere vont se développer et tout ce qu’il y a autour. Bien sûr qu’il faut faire des études a priori et se demander si cela vaut vraiment la peine mais il faut aussi avoir en tête que le fait d’amener le métro va apporter de la prospérité. Qui peut dire avec précision combien il y aura de passagers en 2025 quand la ligne sera achevée ? Et après 10 ou 20 ans d’utilisation ? Le métro, c’est un investissement à très long terme. Si on n’avait pas investi dans le métro à Paris ou Londres comme ils l’ont fait depuis cent ans, est-ce que ces villes seraient aussi prospères ? Il faut oser le faire, avec de la rigueur et de la rationalité."

"Ma venue dans le public pas motivée par l’argent"

Le CEO de la Stib serait-il trop payé ? C’est ce que semble penser le chef de groupe du PTB au parlement bruxellois Michaël Verbauwhede. Ce dernier s’est dit étonné par les écarts de rémunération entre les dirigeants des différents organismes d’intérêt public (OIP) bruxellois, publiés sur le site de la RTBF. Avec 225.000€ bruts par an, le directeur général de la Stib arrive en tête de ce classement.

"D’abord, il faut comparer des pommes avec des pommes. Les conditions salariales de chacun sont différentes : certains ont des primes de fin d’année, des salaires variables et d’autres pas. Et puis, la Stib représente environ 20 % du budget régional. Les sommes brassées sont énormes et la complexité est extrême", commente Brieuc de Meeûs.

Pour rappel, ce dernier dirigeait la société aéroportuaire Flightcare avant son arrivée à la société bruxelloise des transports. "Le mouvement du privé vers le public n’a pas été motivé par des questions d’argent, c’est l’évidence même. Le salaire est quelque chose d’important dans la vie mais ce n’est pas ce qui me motive le plus. Je trouve que la fonction de l’entreprise et l’impact sociétal sont tellement motivants et importants", répond Brieuc de Meeûs quand nous lui demandons s’il a dû revoir son salaire à la baisse en quittant le privé.

"À la tête des gros OIP, dont la Stib qui est une société très complexe, le gouvernement voulait absolument des gens avec de l’expérience. Pour aller chercher cette expérience ailleurs, il fallait au moins essayer de s’approcher de ce qui se fait dans le privé en termes de rémunération", explique le manager dont la nomination n’avait pas été influencée par une étiquette politique.

Vers des contrats à temps partiel pour attirer les femmes ?

Outre des agents de sécurité, la Stib embauchera en 2017 du personnel de conduite, ainsi que des ingénieurs et des techniciens. Mais les chiffres sont moins impressionnants que les années précédentes. "C’est une année de stabilisation, car il n’y a pas d’augmentation de l’offre de transport. À la conduite, nous allons embaucher uniquement pour compenser les départs naturels et il y aura des embauches pour développer les projets. On ne recrutera donc pas 800 personnes comme en 2016, mais peut-être la moitié", explique le directeur général de la Stib Brieuc de Meeûs.

De plus en plus nombreuses à venir travailler à la Stib, les femmes représentaient 15 % des engagements en 2016. Mais de manière globale, le chiffre peine à franchir la barre des 10 % de femmes au sein de l’entreprise, et ce malgré des campagnes et des jobdays destinés à les recruter. "Je voudrais en avoir beaucoup plus que 10 %. Le rêve c’est le fifty-fifty. Cela prendra sans doute beaucoup de temps, mais je garde espoir. On fait plein de choses pour recruter des femmes mais on ne peut pas non plus faire que de l’embauche orientée vers les femmes. Des déclics doivent aussi se faire dans le public : les femmes doivent se dire qu’elles peuvent devenir conductrices de trams !"

Brieuc de Meeûs pense que la possibilité de travailler à temps partiel pourrait convaincre davantage de femmes à intégrer la Stib. "Quand je travaillais à l’aéroport, les contrats partiels avaient énormément de succès auprès des dames. On doit y songer à la Stib, mais il s’agit d’une petite évolution culturelle et il faudra vaincre des résistances en interne. Certains estiment qu’il faut continuer à donner des contrats 100 % car on a toujours fait ça…"