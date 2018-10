Dès ce jeudi, les candidats au permis de conduire devront passer une formation aux premiers secours, et réussir un test de perception des risques avant leur examen pratique.

Dès ce 1er novembre 2018, la réforme de l'apprentissage à la conduite et des examens du permis de conduire de catégorie B entrera en vigueur. Depuis le printemps dernier, un nouvel examen théorique est proposé aux candidats: une seule faute grave n'est désormais autorisée, et un minimum de 41 points sur 50 est exigé pour réussir. Cette semaine, la dernière phase de cette réforme portée par la secrétaire d'État à la Sécurité routière Bianca Debaets (CD&V) sera d'application. Trois nouveautés seront donc apportées à l'obtention du permis de conduire : un choix parmi quatre filières (au lieu de deux actuellement) pour l’apprentissage pratique, l’obligation de suivre une formation aux premiers secours et l’obligation de réussir un test de perception des risques avant l’examen sur la route.

« C’est une réforme importante qui tient compte des différentes demandes et besoins formulés lors de nos différentes concertations. C’est ainsi que les candidats disposeront par exemple d’un panel de choix de filières élargi. Nous sommes aussi les premiers en Belgique à introduire une formation obligatoire aux premiers secours, ce qui est essentiel à mes yeux. D’autre part, le test de perception des risques souligne l’importance que nous accordons au respect des usagers vulnérables, ce qui est à mes yeux fondamental si l’on veut fortement augmenter la sécurité routière dans notre Région », affirme Bianca Debaets.

Depuis la 6e Réforme de l’État, les Régions sont compétentes pour la sécurité routière et en particulier pour des aspects en lien avec l’obtention du permis de conduire (catégorie B). L’objectif principal de la réforme de la formation est de parvenir à une sécurité routière accrue en ayant des conducteurs mieux formés. L'objectif ? Diminuer drastiquement le nombre de victimes de la route, encore beaucoup trop nombreuses aujourd'hui.